In otto hanno consumato in un locale a Capaci. Non hanno voluto pagare il conto e non contenti hanno rapinato e picchiato i due titolari. Uno è stato colpito alla testa con un cacciavite.

È successo a Capaci (Palermo) a Nasir Mehmood, titolare del Donar Kebab di via Domenico Sommariva, nella piazza del paese.

Secondo quanto ricostruito, un gruppo di giovani, dopo aver consumato il pasto, si sarebbe rifiutato di pagare il conto. Dalla discussione sarebbe scaturita una rissa, culminata con una rapina ai danni del titolare dell’attività.

Sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza per prestare soccorso. Pare che anche uno degli aggressori è rimasto ferito e trasportato in ospedale. I militari stanno indagando per risalire ai responsabili dell’aggressione e della rapina.

Nelle ore successive all’episodio, Nasir ha ricevuto numerosi messaggi di solidarietà e vicinanza da parte dei cittadini di Capaci.