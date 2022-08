Situazione di degrado nei quartieri popolari dell'VIII Circoscrizione

Spazzatura ovunque, cestini pieni ed erbacce che invadono le aiuole: questa è la situazione di incuria vissuta dal quartiere Acquasanta di Palermo. Un’area, quella della borgata marinara dell’ottava circoscrizione, nella quale già da alcuni anni non vengono eseguite nemmeno le potature degli alberi. Fatto che, oltre ad oscurare le fonti d’illuminazione pubblica, mette a rischio l’incolumità dei pedoni. Ciò a causa dei frutti prodotti dagli arbusti in questione che, cadendo al suolo, rendono le strade scivolose.

Degrado all’Acquasanta, rifiuti ovunque

Il primo particolare che risalta all’occhio è chiaramente quello della spazzatura. Basta farsi un giro per le strade dell’Acquasanta per rendersi conto dello stato di abbandono vissuto dalla zona. Cartacce ovunque, cestini pieni fino all’orlo con tanto di bottiglie di birra appoggiate da alcuni avventori ed ingombranti ad adornare gli spazi verdi della zona. Persino all’angolo con via Fileti, sede del Consiglio di Circoscrizione, lo stato di incuria è fin troppo evidente. Un pugno in un occhio non solo per i pedoni in transito ma soprattutto per i residenti, che si trovano a dover fare lo slalom fra la spazzatura e a combattere con gli insetti che infestano l’area.

Spazzamento assente, incivili regnano sovrani

Come è evidente, lo spazzamento delle strade in questione non viene effettuato da tempo. Eppure, il Comune di Palermo si è recentemente impegnato, di concerto con Rap, per potenziare il servizio. Ciò attraverso l’impiego di 90 unità della Reset da inserire nelle turnazioni di spazzamento. Un piano che prevede anche l’utilizzo di 12 operatori ecologici dediti al ritiro di ingombranti, tre autisti di spazzatrici e di tutta una serie di mezzi da utilizzare allo scopo. Un impegno che, almeno per il momento, non sembra aver prodotto i suoi frutti nell’area dell’Acquasanta. Ciò con buona pace dei residenti che si trovano a vivere in una situazione di degrado. Disagio chiaramente creato dall’opera di incivili, quelli si attivi h24. E’ chiaro che la spazzatura non si deposita da sola. In tal senso, anche le operazioni di controllo del territorio andrebbero potenziate.