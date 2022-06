I dati forniti da Rap. Interventi straordinari su Tommaso Natale, Zen 1 e Zen 2

Quasi seimila ingombranti rimossi nei primi quindici giorni di giugno: questi sono i dati impietosi forniti dall’azienda Rap, partecipata del Comune di Palermo che si occupa della gestione della raccolta dei rifiuti in città. Fenomeno, quello degli abbandoni, che contribuisce a creare vere e proprie discariche abusive, in particolare nelle periferie della città. Ultimo, ma solo in ordine cronologico, il caso che ha riguardato via Rosario Nicoletti, arteria viaria nel quartiere Tommaso Natale nel quale è posto il centro comunale di raccolta della VII Circoscrizione.

I dati sugli ingombranti di giugno

Numeri decisamente sconfortanti quelli forniti dagli uffcii della Partecipata di piazzetta Cairoli. Nel periodo compreso fra il 1 e il 16 giugno, l’azienda comunica di aver rimosso la ‘bellezza’ di 5848 pezzi di rifiuti ingombranti. Ciò su un’area che ha interessato 248 strade del capoluogo siciliano. Record negativo per via Filippo Paladini, arteria viaria del quartiere CEP, dove i dipendenti comunali hanno rimosso 136 pezzi di ingombranti. A seguire via Interguglielmi (Boccadifalco – 123 ingombranti), via Bronte (Borgonuovo – 111) e via del Bastione (Ballarò – 103). Numeri impietosi che danno l’idea di quanto sia espanso il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Un tema, quello del controllo del territorio, del quale adesso si dovrà occupare la nuova Amministrazione guidata da Roberto Lagalla.

Rap comunica: “Ripulita via Nicoletti”

Intanto, l’azienda Rap informa che, questa notte, è stato condotto un intervento straordinario di pulizia di via Rosario Nicoletti, nel quartiere Tommaso Natale. Area nella quale, nella giornata di ieri, la nostra redazione ha documentato la formazione dell’ennesima discarica a cielo aperto. Montagna di spazzatura, quella di via Nicoletti, nella quale era possibile rintracciare ogni genere di rifiuto, anche speciale. Elettrodomestici, recipienti e persino copertoni di auto e camion. Insomma, un ammasso informe di rifiuti indifferenziati e di ingombranti che ha costretto gli operatori di Rap all’ennesimo intervento straordinario sul posto. L’ultimo, di queste proporzioni, si era verificato nel mese di gennaio.

Interventi straordinari di pulizia allo Zen

Interventi di bonifica che hanno riguardato anche altre aree della VII Circocrizione. I lavori di pulizia di Rap hanno riguardato infatti l’area dello Zen e quella dello Zen 2. In quest’ultimo caso, gli operatori ecologici hanno completato la rimozione straordinaria dei rifiuti in via Costante Girardengo, via Rocky Marciano, via Senocrate di Agrigento, via Agesia di Siracusa. In giornata, comunica l’azienda, verranno condotte le attività su via Nicolò Pensabene. A seguire via Giro Chiesa, via Fausto Coppi e via Primo Carnera,