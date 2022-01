Discarica a cento metri dal centro di raccolta, periferie di Palermo piene di rifiuti (VIDEO)

13/01/2022

Una discarica di rifiuti a poche centinaia di metri dal centro di raccolta comunale di via Nicoletti: questo è quello che accade nell’area di Tommaso Natale, a Palermo. Cumulo di spazzatura cronico, come segnalato durante la nostra live dal consigliere di circoscrizione Giovanni Galioto. Gli operatori dell’azienda Rap non fanno in tempo a pulire che gli ingombranti e i sacchetti di umido tornano a popolare l’area in entrambe le direzioni. Proprio in tal senso, l’esponente di quartiere ha più volte richiesto l’installazione di telecamere. Questo, a maggior ragione, vista la presenza di abitazioni proprio nei pressi dell’isola di rifiuti. Il caso di via Rosario Nicoletti Un presidio di legalità, quello di via Rosario Nicoletti, che dovrebbe servire ai residenti della VII Circoscrizione come punto di riferimento per conferire rifiuti differenziati e ingombranti. Invece, qualche incivile, preferisce fare qualche metro in più ed abbandonare la propria spazzatura o mobilio sul ciglio della strada, deterpando la zona ed arrecando disagi ai residenti. “Questa è una delle tante discariche croniche che abbiamo in settima circoscrizione – evidenzia Giovanni Galioto -. Un problema segnalato più volte e sul quale Rap è intervenuta in diverse occasioni. Ma puntualmente si ripresenta sempre questa situazione. Abbiamo sottoscritto una delibera in settima circoscrizione per chiedere l’installazione di telecamere, almeno come deterrente per dissuadere gli incivili”. “Pericolo roghi” Un problema, quello dei rifiuti, a cui si potrebbe associare quello degli incendi. Fatto, riferisce Galioto, già avvenuto in passato. “Il pericolo rimane quello dei roghi, già avvenuti sul posto. Fatto evidenziato dallo stato dei contenitori, anneriti dalle fiamme create dall’incendio della spazzatura. “Qui buttano di tutto – continua -. Dai copertoni ai frigoriferi, rifiuti speciali che vanno attenzionati. L’appello è anche alla cittadinanza. Di non buttare l’immondizia in questo modo. Ora, per ripulire il posto, serviranno le pale meccaniche”. Cumuli di rifiuti in tutta la città Il caso di via Rosario Nicoletti non è ovviamente isolato sul territorio del capoluogo siciliano. Sono tante le segnalazioni dei cittadini, che riferiscono della formazione di discariche a cielo aperto, soprattutto in periferia. Cumuli non autorizzati di rifiuti vengono evidenziati nell’area del villaggio Santa Rosalia, in IV Circoscrizione. In particolare, nell’area fra via Cau Lussorio e via Gustavo Roccella, a pochi passi dal ponte Corleone. Spazzatura abbandonata anche in viale Regione Siciliana, in zona VI Circoscrizione.

