I commercianti: "Pericoli per la sicurezza"

Al calare della luce, fu il buio: questo è lo scenario che si trovano a vivere ogni sera abitanti e commercianti di via Ammiraglio Rizzo, a Palermo. Una strada che rappresenta a pieno lo stato di incuria in cui si trova il patrimonio arboreo del capoluogo siciliano. Una flotta di oltre 70.000 alberi, a cui non corrisponde un numero di potatori sufficienti a coprire il fabbisogno. Così, in diverse vie, gli alberi entrano dentro ai balconi oppure, come nel caso in oggetto, oscurano letteralmente le strade, coprendo i lampioni e creando problemi sul fronte della sicurezza.

Le difficoltà vissute dai residenti di via Ammiraglio Rizzo

Criticità rappresentate anche da Michele Affaticato, residente e commerciante della zona. “La sera, in via Ammiraglio Rizzo, non c’è visibilità. Fatto che rappresenta un problema soprattutto per la sicurezza dei pedoni. I guidatori di auto e moto, più di una volta, mi hanno detto che non riescono a vedere a 20 metri. C’è un problema di sicurezza. Qui gli alberi non vengono potati almeno da un anno e mezzo”.

Eppure, come raccontato dallo stesso Michele Affaticato, i residenti hanno provato ad avviare un’interlocuzione, chiedendo di potersi occupare in prima persona della cura del verde. Proposta a cui dagli uffici è arrivato un secco “no”. “Noi abbiamo rivolto diversi appelli al Comune. Abbiamo perfino chiesto di prenderci in gestione gli alberi, al fine di poterli curare. Ci è stato risposto che non sono delle aiuole, bensì dei cespiti, e quindi non possono essere dati in affidamento. Ma, come è evidente, i risultati sono questi”.

Rischi per la pubblica incolumità

Una situazione che rappresenta un problema sia per i pedoni che gli automobilisti, costretti a muoversi a tentoni nell’oscurità della sera. I marciapiedi dissestati dalle radici degli stessi alberi non aiutano di certo i passanti, costretti ad aumentare le capacità propriocettive di cui dispongono. Al contempo, per chi guida, l’attenzione deve essere più che massima visto che l’illuminazione pubblica può fare ben poco rispetto alle enormi fronde degli arbustri presenti in via Ammiraglio Rizzo.

Rischi per la pubblica incolumità che sottolinea anche l’esponente di Fratelli d’Italia Filippo Alario, il quale si concentra sullo stato di abbandono di via Ammiraglio Rizzo. “Ho cercato più volte tramite le mie segnalazioni agli uffici preposti, di attivare il Comune sia per la potatura degli alberi, che per il ripristino dell’impianto di illuminazione pubblica. Nonchè per il rifacimento del manto stradale. Queste tre componenti sono fondamentali per la sicurezza di tutti noi. Una scarsa visibilità, specialmente di sera, comporta un pericolo costante, dal quale ci potrebbe scappare pure il morto“.