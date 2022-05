Il caso della IV Circoscrizione

L’abbandono delle aree verdi delle periferie di Palermo, eccezionalità diventata in alcuni casi quotidianità. La IV Circoscrizione rappresenta una delle zone del capoluogo siciliano con la maggiore presenza di aree verdi. Basti pensare a polmoni arborei quali il parco Cassarà ad esempio. Eppure, alcuni di questi luoghi sono completamente lasciati al degrado, in attesa di opere di riqualificazione urbana.

Gli spazi verdi della IV Circoscrizione

Un fenomeno esteso nella periferia sud di Palermo. Ne abbiamo già parlato a proposito dello spazio di via Alberto Verdinois. Un’enorme distesa verde accanto alla chiesa dell’Annunciazione terra di degrado ed abbandono di ingombranti. Fatto noto anche all’interno dello spazio tra via San Raffaele Arcangelo e via Bergamini, all’interno del quartiere Villaggio Santa Rosalia. Qui infatti, i residenti lamentano una scarsa presenza delle istituzioni. Fatto sottolineato anche dall’esponente della Nuova DC Maurizio Davì. “Ho dovuto chiedere più volte il diserbo dei marciapiedi perchè erano diventati intransitabili. L’enorme area verde presente qui è un altro discorso. Va riqualificata, in modo da ridare alla cittadinanza un luogo dove respirare aria pulita e portare le famiglie”.

“Aree verdi della periferia abbandonate”

Tra le sterpaglie è possibile rintracciare di tutto. Da pezzi di auto ad ingombranti di vario genere. Degrado che diventa danno ambientale alla luce della presenza di eternit rotto in diverse aree della zona. All’interno della boscaglia perfino indumenti ed un letto improvvisato, segno che qualcuno probabilmente ha dormito lì. “Il livello di degrado che sto vedendo in questa zona negli ultimi anni non lo avevo mai visto – dice ai nostri microfoni Francesco Trapani, residente -. La periferia è abbandonata. Io non capisco perchè questi quartieri devono rimanere in queste condizioni. Qui possono fare quello che vogliono. Basta togliere l’erba, piantare qualche albero, mettere qualche panchina. Basterebbe poco. I bambini che devono andare a scuola sono costretti a camminare sotto il marciapiedi perchè sono pieni di erbacce. Non do tutta la colpa al sindaco, ma lui ci dovrebbe rappresentare”.

Villetta terra di abbandoni di ingombranti

Opinione condivisa da Simone Trapani, che lamenta inoltre un fenomeno comune nel capoluogo siciliano, ovvero l’abbandono di ingombranti. All’interno dello spazio è possibile trovare di tutto, perfino dei pezzi di auto lasciati sul posto. “Sono nato nel ’64, quindi sono cresciuto qui. Da piccoli, giocavamo in questa area verde. A quell’età, speravo di vedere costruire nulla in quanto temevo che mancassero gli spazi. Oggi ci ripenso e mi sono accorto che la situazione è nel degrado più totale. Tutto quello che si vede qui è abbandono. Alberi mai potati, erba non rasata ed ingombranti abbandonati e non rimossi. Basta farsi un giro fra le erbacce per capire quello che c’è qui“.