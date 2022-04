“Alberi non potati da anni”, rami dentro ai balconi al Villaggio Santa Rosalia (VIDEO)

Pietro Minardi di

05/04/2022

Alberi non potati da anni e rami che finiscono all’interno dei balconi delle case. Succede in largo Vincenzo Pandolfo, strada posta all’interno del quartiere Villaggio Santa Rosalia di Palermo. I residenti lamentano infatti una situazione di abbandono che riguarda un pò tutta la zona. Area che, secondo quanto previsto dalla deliberazione 107 del 22 settembre 2021 emessa dalla IV Circoscrizione, doveva essere interessata da interventi urgenti di potatura. Ma ciò non è avvenuto, così come in altre zone del capoluogo siciliano. La rabbia dei residenti A descrivere il disagio vissuto dai residenti del Villaggio Santa Rosalia è Francesco Catalano, abitante della zona. “Gli alberi non sono stati mai potati. Il Comune dice sempre ‘oggi,domani, dopo domani’. Ma sono passati tanti anni. E i residenti, fra escrementi e tutto il resto, hanno i rami dentro casa, con relativa presenti di topi ed insetti. Immaginate in che modo dobbiamo vivere. Prego chi di dovere di venir a fare un sopralluogo e ad agire di conseguenza”. Il residente fa poi riferimento agli atti deliberativi intrapresi dalla IV Circoscrizione. Inviti ad intervenire, rivolti all’Amministrazione, caduti nel vuoto. “C’è un’ordinanza di settembre 2021 in cui c’era scritto che si dovevano fare degli interventi. Ma tutto è rimasto nel cassetto. Qui ci vivono persone con patologie, bambini, bisogna agire subito”. Una decina di potatori per 70.000 alberi Un problema serio quello del verde in città, tornato in auge in seguito ai numerosi crolli di arbusti causati dal forte vento che ha spirato sul capoluogo siciliano nei giorni scorsi. Sono circa 70.000 gli alberi presenti all’interno del territorio di Palermo. Un patrimonio che però non è servito da un’adeguata manutenzione ordinaria. Ciò a causa degli annosi problemi di personale che affliggono il Comune di Palermo. Non fa di certo eccezione il settore Ville e Giardini, all’interno del quale vi sono soltanto una decina di operai che si occupano del servizio. Troppo pochi se rapportati alla distribuzione e all’estensione del verde in città.

