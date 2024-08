A Montemaggiore Belsito le fiamme hanno minacciato alcuni mezzi

Un incendio è divampato nell’isola ecologica a Montemaggiore Belsito nel palermitano. Le fiamme hanno avvolto diversi metri cubi di spazzatura e hanno minacciato alcuni mezzi. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno impiegato diverse ore per spegnere le fiamme. Sono intervenuti anche i pompieri del nucleo Nbcr per accertare la qualità dell’aria. Sul rogo sono in corso indagini da parte dei carabinieri.

Scoppia incendio, distrutto bus Amat a Palermo

Un autobus dell’Amat della linea notturna N2 è stato distrutto da un incendio divampato intorno alle 4 in viale Regione Siciliana, tra via Altofonte e via Palmerino. Sono intervenuti i vigili del fuoco che in poco meno di due ore hanno domato il rogo che però ha reso inutilizzabile il mezzo.

A lanciare l’allarme è stato lo stesso conducente del bus.

Il dipendente dell’Amat infatti, mentre si trovava vicino alla fermata D’Anna, lungo la parallela della circonvallazione in direzione Trapani, si è accorto della presenza di fumo a bordo della vettura proveniente dal vano motore posteriore.

L’autista è immediatamente sceso e ha chiamato il 112 chiedendo l’intervento delle squadre Comando provinciale.

Una volta spente le fiamme i vigili del fuoco hanno ispezionato il mezzo – a bordo del quale non c’erano passeggeri – per chiarire l’origine del rogo, con ogni probabilità legato a un cortocircuito dell’impianto di aria condizionata. Il mezzo poi rimosso era stato acquistato 13 anni fa e rientrava in un lotto di circa 125 vetture che l’azienda conta di rottamare appena avrà a disposizione nuovi mezzi per il trasporto pubblico.

Incendio al parcheggio degli Emiri, vigili del fuoco intervengono

Pochi giorni fa, un incendio è divampato a Palermo nel parcheggio degli Emiri in via Nina Siciliana a Palermo. Ad andare in fiamme rifiuti e un canneto. Sono stati impegnati per diverse ore i vigili del fuoco per cercare di arginare le fiamme. Nella zona si è alzata una coltre di fumo nero che ha creato non pochi problemi ai residenti.