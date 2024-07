La raccolta dei rifiuti al Palermo Marina Yachting diventa green, aggiungendo un altro tassello nel percorso di sostenibilità avviato ormai da un paio di anni. Per la differenziata Osp, concessionaria dei servizi nei porti della Sicilia Occidentale, utilizzerà infatti un mezzo totalmente elettrico, azzerando di fatto le emissioni nell’area del Molo Trapezoidale.

Collaborazione innovativa per la mobilità sostenibile

L’iniziativa è frutto di un accordo con Exelentia, l’Italian Mobility Factory specializzata in soluzioni per la mobilità sostenibile, grazie al quale l’azienda guidata dal presidente Giuseppe Todaro ha ottenuto a un prezzo simbolico il noleggio di un Goupil G4 L allestito con Vasca Rsu, veicolo ecocompatibile dedicato all’asporto dei rifiuti solidi urbani.

Caratteristiche del veicolo ecologico

Il mezzo, a zero emissioni, è perfetto per operare in aree sensibili, zone a traffico limitato, ambienti indoor e siti privati, come villaggi, residence, parchi e centri sportivi. La vasca ha un angolo di ribaltamento di 90°, utile allo svuotamento diretto dei rifiuti. Il portello laterale consente il carico dei rifiuti senza sforzi per l’operatore, mentre i carichi sciolti, come foglie e carta, possono essere assicurati da un telo coprivasca. Il passo lungo consente di aumentare la capacità di carico senza pregiudicare le prestazioni e l’autonomia.

Impatto positivo sulla gestione dei rifiuti portuali

“In un’area caratterizzata da una costante e massiccia presenza di visitatori, avere la possibilità di utilizzare mezzi elettrici diventa fondamentale” commenta il presidente di Osp Giuseppe Todaro, che aggiunge: “Da un lato questo ci consente di assicurare costantemente un servizio, come quello della raccolta dei rifiuti, che in alcuni periodi dell’anno ha bisogno di più passaggi al giorno. E dall’altro ci permette di farlo senza inquinare. Da mesi ormai lavoriamo per rendere Osp il più possibile performante e aderente ai criteri Esg, una serie di parametri legati appunto ad ambiente, attività sociali e governance che ormai sono indispensabili per accompagnare le aziende verso un futuro sempre più sostenibile”.

Visione strategica per il futuro della mobilità elettrica

“La scelta di Osp è per noi motivo di soddisfazione e di orgoglio, confermando la strategicità della mobilità elettrica anche in contesti fortemente dinamici come un porto” commenta Giovanni Zappia, fondatore e owner di Exelentia. “La scelta di dedicarci ai veicoli elettrici di prossimità ci consente di soddisfare le esigenze professionali di chi opera in ambiti urbani e produttivi, nei quali le dimensioni ridotte e l’azzeramento delle emissioni diventano elementi imprescindibili. Una missione che Exelentia persegue tanto come importatore di marchi specializzati quanto nello studio e nella realizzazione di allestimenti dedicati che spaziano dall’igiene urbana alla logistica, dal primo soccorso al trasporto persone. Senza dimenticare la ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni, il vero motore di ogni innovazione”.