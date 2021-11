INTERVENTO DOPO LA SEGNALAZIONE DEI RESIDENTI

Rimossi i rifiuti ingombranti dalle strade della Zisa. Le squadre della Rap sono intervenute per bonificare il sito fra via D’Ossuna e via Pier Paolo Pasolini, a Palermo.

L’area, nelle scorse settimane, era stata oggetto di abbandoni selvaggi di rifiuti, in particolare ingombranti. Situazione documentata durante la nostra live di venerdì 12 novembre, in cui abbiamo ascoltato le voci decisamente critiche dei residenti.

La nota dell’azienda

A documentare l’intervento è proprio l’ufficio stampa dell’azienda. “Le squadre della Rap – comunica l’azienda – sono state impegnate per rimuovere gli ingombranti e i rifiuti misti illecitamente abbandonati in via Pasolini. In campo per bonificare l’area sono intervenuti tre operai, tre autisti, un compattatore, un Bobcat, due motrici, un mezzo per la rimozione di ingombranti. Da gennaio abbiamo ritirato su strada oltre 134.000 pezzi di ingombranti”.

Nei primi dieci giorni di novembre, comunica l’azienda, sono stati prelevati 4033 ingombranti, distribuite su 106 strade del capoluogo siciliano.

Il problema dei rifiuti ingombranti

A pagare il conto dell’inciviltà, nelle scorse settimane, sono stati i residenti. Cittadini costretti a dover respirare il tango dell’immondizia presente e a dovere aggirare le decine di mobili abbandonati sui marciapiedi e sulla strada. Elemento documentato anche dal consigliere del Movimento 5 Stelle Antonino Randazzo.

“I cittadini di via Pasolini e via D’Ossuna sono disperati e non sanno più a quale quanto rivolgersi. Ho fatto un sopralluogo con loro e ho trasmesso urgentemente una richiesta di rimozione alla Rap”. Il vero problema riguarda il controllo del territorio. Quello dei riifuti ingombranti è un tema all’apice dell’agenda della partecipata del Comune di Palermo. Gli abbandoni, come sottolineato ai nostri microfoni dall’amministratore unico Girolamo Caruso, si sono moltiplicati nelle ultime settimane. Un fenomeno che ha portato il dirigente a presentare un esposto denuncia alla Procura. Adesso però, l’obiettivo è quello di mantenere pulita la zona. I residenti hanno chiesto a gran voce l’installazione di telecamere, unico deterrente al momento a disposizione per contrare gli incivili e l’abbandono illegale di rifiuti.