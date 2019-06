"Differenziata è in grandissima crescita".

L’assessore regionale all’Energia e servizi di pubblica utilità Alberto Pierobon si trovava in una località balneare della Sicilia e si è reso protagonista di un siparietto con un operatore della raccolta dei rifiuti e il gestore di un ristorante. Il racconto è stato riportato dallo Stesso Pierobo sui social. “Ho assistito a una scena che mi ha colpito molto e che mi porta a delle riflessioni”.

“Passeggiando per le vie del centro ho notato come gli utenti abbiano accuratamente differenziato i propri rifiuti. Ma questa bella constatazione è crollata quando ho notato che un operatore ecologico stava raccogliendo i rifiuti di un locale, divisi accuratamente per tipologia, plastica, carta, cassette, buttandoli tutti insieme nella vaschetta dell’automezzo”. Pierobon racconta che il ristoratore che era davanti alla porta ha ripreso il comportamento dell’operatore ma quest’ultimo ha ha risposto in maniera poco elegante: “Ma tanto lo sai come funziona!”. “Ho chiesto al titolare del locale chiarimenti – continua l’assessore – e lui, sentendo il mio accento veneto e scambiandomi per un turista, ha risposto: “Ma lei è del Nord, qui siamo in Sicilia, è così””.

“No, non è così – continua l’assessore della giunta Musumeci -. La Sicilia e i suoi abitanti si stanno impegnando per cambiare radicalmente e diventare una regione virtuosa nella raccolta differenziata. Ma tutti devono fare la loro parte, le istituzioni in primis, fino al piccolo operatore di quartiere. I cittadini, e l’ho visto dalla cura con cui erano divisi i materiali, lo stanno facendo. Spetta a noi non tradire la loro fiducia”.

L’assessore risponde anche ad alcuni utenti che lo incalzano nel suo post su Facebook. “Voglio ribadire che presto episodi come questo non accadranno più perché tutti comprenderanno l’importanza della raccolta differenziata e del lavoro che tutti, dai cittadini alle istituzioni, stanno svolgendo per rendere la Sicilia virtuosa”. Poi fa sapere che in Sicilia la differenziata è in grandissima crescita. “Al 31 dicembre eravamo al 31,3 con le grandi città a incidere pesantemente. Il piano rifiuti e il ddl completano un quadro di grandi cambiamenti in atto”.