Abbandonati questa notte in via Napoli a Palermo rifiuti speciali attorno ai cassonetti. Silos da birra, un grosso quantitativo di sfabbricidi e materiale di risulta da lavori di ristrutturazione. Tutto in pieno centro.

Gli agenti della polizia municipale sono intervenuti per cercare di risalire a chi ha lasciato questi cumuli di rifiuti per strada. Oltre a ricercare indizi tra la spazzatura saranno acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza per rintracciare gli autori dello scempio ambientale.

Nei giorni scorsi il presidente della Rap Giuseppe Todaro, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti, ha annunciato che verranno perseguiti questi gesti in tutta la città visto che non è più tollerato l’abbandono per strada di questi cumuli di spazzatura.

A denunciare la presenza dei rifiuti Antonio Nicolao vicepresidente della prima circoscrizione.