Svolta storica all'ARS dopo 25 anni

Una svolta burocratica attesa da oltre un quarto di secolo è finalmente realtà. All’indomani dell’approvazione da parte del Parlamento siciliano della riforma della dirigenza regionale si tirano le somme e gli effetti. Il disegno di legge varato dal governo Schifani scardina i vecchi assetti amministrativi dell’Isola risalenti all’anno 2000 e apre immediatamente le porte a un massiccio ricambio generazionale negli uffici della Regione.

Cosa cambia: addio terza fascia e gerarchia più snella

Il cuore della riforma modifica profondamente la struttura della pubblica amministrazione siciliana. L’intervento cancella il vecchio modello organizzativo introducendo un ruolo dirigenziale unico strutturato su sole due fasce.

La storica terza fascia sparisce definitivamente, venendo assorbita all’interno della seconda. Questa semplificazione cancella le vecchie rigidità gerarchiche ed adegua la Sicilia alla normativa nazionale e agli standard del comparto delle funzioni locali del resto d’Italia. Il nuovo meccanismo mira a valorizzare le competenze interne e il merito, rendendo la macchina regionale più fluida e pronta a rispondere ai bisogni di cittadini e imprese.

Scatta il maxi concorso: 229 nuovi dirigenti subito

Il riflesso più immediato e atteso della nuova legge è lo sblocco dei concorsi pubblici. Non appena il testo sarà pubblicato, l’amministrazione regionale darà il via libera ufficiale alle procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato di 229 nuovi dirigenti.

Le nuove immissioni serviranno a coprire i pesanti vuoti di organico accumulati negli anni, che finora hanno rallentato la produttività dei dipartimenti regionali. Ma non finisce qui: la manovra assunzionale rappresenta solo il primo tassello di un piano strutturato a lungo termine, che proseguirà nei prossimi anni seguendo le linee guida del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao).

Schifani e Garigliano: “Legge moderna per le prossime generazioni”

La piena soddisfazione per il traguardo raggiunto è stata espressa dai vertici regionali: il presidente Renato Schifani ha sottolineato l’importanza del provvedimento per sbloccare finalmente le assunzioni necessarie, mentre l’assessore alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica Francesca Garigliano ha rimarcato come la riforma guardi alle prossime generazioni piuttosto che alle scadenze elettorali. I virgolettati integrali dei due esponenti politici sono consultabili direttamente nella fonte originale.