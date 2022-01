Attenzione al sud

Grazie al progetto “RiGenerazione Scuola” il governo nazionale ha stanziato fondi PON per 102 milioni per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. L’avviso è finalizzato alla realizzazione di spazi e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica e si articola in due azioni: la prima azione “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” prevede l’allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili, all’interno di uno o più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo; la seconda azione “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” intende promuovere la realizzazione di ambienti laboratoriali per la transizione ecologica nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Mezzogiorno.

Fondi per 102 milioni

Un totale di 102 milioni di euro per promuovere il tema della transizione ecologica e lo studio dell’educazione ambientale nelle scuole statali del primo e del secondo ciclo d’istruzione, con particolare riguardo alle regioni del Mezzogiorno. E’ lo stanziamento previsto dall’Avviso pubblicato sul sito del Ministero, in attuazione delle misure del React EU/PON “Per la Scuola” 2014-2020 sulla transizione green nelle istituzioni scolastiche, obiettivo fortemente sostenuto dalla Commissione europea e che si pone in sinergia con il piano #RiGenerazioneScuola del Ministero dell’Istruzione.

Il lavoro di Barbara Floridia

“Grazie al lavoro della nostra Sottosegretaria Barbara Floridia, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. Grazie a questi progetti potremo realizzare anche in Sicilia laboratori green in linea con il processo di transizione ecologica fortemente voluto dal MoVimento 5 Stelle”. Lo dichiara la deputata palermitana Roberta Alaimo.

Due azioni previste dal bando

“Il bando – scrive Alaimo su Facebook – prevede due azioni: la prima, rivolta alle scuole del primo ciclo, cui vengono assegnati 45 milioni di euro per la realizzazione di orti e giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili; la seconda, riservata agli istituti del secondo ciclo delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), con priorità per le scuole a indirizzo agrario, per la realizzazione di laboratori all’avanguardia per le annesse aziende agrarie, al fine di reingegnerizzare il sistema produttivo e di garantirne la piena sostenibilità ambientale e dei processi”.

I beneficiari del bando

Per l’azione 1 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – sono ammessi a partecipare le istituzioni scolastiche statali del primo ciclo e gli istituti omnicomprensivi, appartenenti alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Per l’azione 2 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” – sono ammessi a partecipare al presente Avviso le istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo e gli istituti omnicomprensivi, appartenenti alle sole regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata,

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).