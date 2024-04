Sabato 6 aprile a Palazzo dei Normanni "I popoli del mediterraneo e l’Europa"

L’idea è quella di mettere a confronto il mondo imprenditoriale e quello politico su un tema caldo come quello delle prospettive di rilancio economico e di innovazione, in relazione all’Europa, ad un paio di mesi dalle elezioni europee, la ragione è che l’economia siciliana dispone ormai di poco tempo e di meno ancora risorse.

Le parole di Alessandro Fontanini

“Nel destreggiarmi tra le telefonate di candidati alle europee e quelle, forse speculari, ma comunque preoccupate, di colleghi imprenditori, mi sono reso conto di come questi due universi non si parlino e, soprattutto, troppo spesso non si comprendano. E non possiamo permettercelo più – spiega Alessandro Fontanini, animatore dell’incontro I popoli del Mediterraneo e l’Europa, in programma presso Palazzo dei Normanni sabato 6 aprile – La mia doppia esperienza di imprenditore e di presidente di un partito come Il Centro Destra mi permette di fare da collante e di mettere insieme le diverse posizioni, in un contesto di ascolto e confronto”.

Chi sarà presente

Il punto di vista della politica sarà offerto da Vincenzo Figuccia, deputato questore dell’ARS, mentre Annibale Falanga, avvocato, Filippo Mazzara, imprenditore e lo stesso Alessandro Fontanini proporranno i temi più caldi nell’ottica imprenditoriale e giuridica. Modererà l’incontro Manlio Viola, direttore di BlogSicilia. L’appuntamento è per sabato 6 aprile, alle 17.30, presso la Sala Mattarella di Palazzo dei Normanni.