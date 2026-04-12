L’inchiesta sull’incidente sul lavoro che ha provocato la morte di due operai Najahi Jaleleddine tunisino di 41 anni, e romeno Daniluc Tiberi, di 51 anni, entra in una fase tecnica cruciale grazie all’impiego delle più moderne tecnologie di rilievo forense. La polizia scientifica è intervenuta in via Ruggero Marturano con il laser scanning 3d, uno strumento in grado di mappare con estrema precisione ogni elemento della scena. L’obiettivo primario dei tecnici è quello di acquisire l’esatta posizione dei bracci meccanici, del cestello e dell’intero autocarro, cristallizzando la dinamica dell’evento in un modello digitale tridimensionale ad altissima fedeltà.

Una ricostruzione digitale millimetrica per le indagini

Questa operazione si è resa necessaria per permettere ai consulenti tecnici nominati dalla procura di disporre di una base dati completa e inalterabile. Attraverso la scansione, che genera una cosiddetta “nuvola di punti”, gli esperti potranno analizzare ogni dettaglio strutturale e meccanico lavorando interamente da remoto. La ricostruzione virtuale garantisce infatti una precisione millimetrica, permettendo di osservare la posizione originale dei componenti al momento del sinistro da qualsiasi angolazione, senza il rischio di alterazioni dovute al trascorrere del tempo o agli agenti atmosferici.

Sicurezza e custodia giudiziaria del mezzo

La decisione di procedere con il rilievo digitale immediato è strettamente legata a prioritarie ragioni di sicurezza. La gru, data la sua posizione e le condizioni post-incidente, rappresenta un potenziale rischio per l’area circostante e deve essere rimossa nel più breve tempo possibile. Una volta completata l’acquisizione dei dati da parte della scientifica, il pesante mezzo sarà spostato e trasferito in un’area dedicata sotto custodia giudiziaria. Grazie alla documentazione laser acquisita, lo spostamento fisico non pregiudicherà in alcun modo l’attività degli inquirenti, che potranno continuare a studiare la dinamica dell’incidente sulla copia digitale perfetta del macchinario.