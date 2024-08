La situazione si normalizzerà lunedì 2 settembre

Frane e smottamenti nella zona tra San Martino delle Scale e Boccadifalco. In questi giorni dopo la pioggia i vigili del fuoco sono intervenuti in diversi punti della strada dove si sono registrati distacchi di roccia dai costoni rocciosi.

Ultimi interventi e zone colpite

L’ultimo intervento questa mattina nella zona del Torrente di Inverno. Nei giorni scorsi nella zona di via Ruffo di Calabria. Anche qui si è registrato uno smottamento di terreno che ha invaso la carreggiata.

Problematiche aggiuntive: bovini e incendi

Nella strada di San Martino tra l’altro i residenti segnalano la presenza, soprattutto la sera, di diversi bovini che transitano in strada. Diversi sono stati gli incendi che si sono verificati in questi giorni.

Rimane sospeso il traffico dei treni nella linea Roccapalumba-Caltanissetta interessato da una frana

Intanto resta sospeso fino a lunedì il traffico dei treni nella tratta tra Roccapalumba e Caltanissetta a causa della frana provocata dall’esondazione del torrente Belice tra Villalba e Marianopoli. A causa della frana ci sono problemi alla linea ferrata. I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare i cento metri di binari danneggiati. I treni regionali possono registrare ritardi e subire cancellazioni. Trenitalia ha attivato corse con bus sostitutivi tra Caltanissetta e Palermo e tra Caltanissetta e Roccapalumba.

Treno bloccato per ore

I tecnici di Rfi hanno lavorato per ripristinare la linea che al momento è interrotta fra Roccapalumba e Caltanissetta per il movimento franoso causato dal maltempo tra Villalba e Marianopoli. Lo smottamento è stato provocato dall’esondazione del torrente Belice. Una massa di acqua e fango si è riversata sulla ferrovia e ha fatto uscire dai binari il treno regionale Termini – Caltanissetta, tra le stazioni di Vallelunga e Marianopoli. Gli undici passeggeri dopo ore di attesa sono stati recuperati dalla protezione civile e dalla forestale che sono riusciti ad aprire un percorso con i fuoristrada tra le trazzere invase dal fango. Il treno è rimasto in piedi e nessuno dei passeggeri è rimasto ferito. Dopo qualche ora un altro convoglio ha rimosso le carrozze dai binari. Sono stati danneggiati 100 metri di linea ferrata. La linea rimarrà chiusa per tutto il giorno. Sono stati cancellati una ventina di treni. Sono state attivate da Trenitalia corse con bus tra Caltanissetta e Palermo e tra Caltanissetta e Roccapalumba.