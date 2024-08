La situazione si normalizzerà lunedì 2 settembre

Resta sospeso fino a lunedì il traffico dei treni nella tratta tra Roccapalumba e Caltanissetta a causa della frana provocata dall’esondazione del torrente Belice tra Villalba e Marianopoli.

A causa della frana ci sono problemi alla linea ferrata. I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare i cento metri di binari danneggiati. I treni regionali possono registrare ritardi e subire cancellazioni. Trenitalia ha attivato corse con bus sostitutivi tra Caltanissetta e Palermo e tra Caltanissetta e Roccapalumba.

Treno bloccato per ore

I tecnici di Rfi hanno lavorato per ripristinare la linea che al momento è interrotta fra Roccapalumba e Caltanissetta per il movimento franoso causato dal maltempo tra Villalba e Marianopoli. Lo smottamento è stato provocato dall’esondazione del torrente Belice.

Una massa di acqua e fango si è riversata sulla ferrovia e ha fatto uscire dai binari il treno regionale Termini – Caltanissetta, tra le stazioni di Vallelunga e Marianopoli. Gli undici passeggeri dopo ore di attesa sono stati recuperati dalla protezione civile e dalla forestale che sono riusciti ad aprire un percorso con i fuoristrada tra le trazzere invase dal fango.

Il treno è rimasto in piedi e nessuno dei passeggeri è rimasto ferito. Dopo qualche ora un altro convoglio ha rimosso le carrozze dai binari. Sono stati danneggiati 100 metri di linea ferrata. La linea rimarrà chiusa per tutto il giorno. Sono stati cancellati una ventina di treni. Sono state attivate da Trenitalia corse con bus tra Caltanissetta e Palermo e tra Caltanissetta e Roccapalumba.

Cosa è successo

La pioggia battente che è caduta su Palermo e provincia ha causato allagamenti in diverse strade e nelle borgate di periferia. ma ha causato anche una serie di mini black-out. Il temporale, preceduto da una tempesta di fulmini e tuoni, ha causato anche una interruzione della corrente elettrica all’aeroporto Falcone-Borsellino durata circa 6 minuti. Nessun problema alla circolazione aerea e solo pochi disagi per i passeggeri in quei minuti.

Per buona parte del pomeriggio i vigili del fuoco sono stati impegnati a liberare diversi residenti sia nel capoluogo che in provincia rimasti dentro gli ascensori per i continui distacchi di energia elettrica. In provincia a San Cipirello sono arrivate diverse segnalazioni alla sala operativa della protezione civile per allagamenti di strade e cantinati. Problemi legati alla viabilità a Castronovo di Sicilia sulla strada provinciale 36 e sulla strada provinciale 69. Due squadre dei Vigili del fuoco hanno dovuto liberare due persone bloccate al bivio.

A Santa Flavia alcune villette sono rimaste isolate a causa della forte burrasca che si è abbattuta nella zona. A Trabia è stata segnalato l’allagamento nella strada statale in prossimità dell’ingresso dell’autostrada. Disagi anche a Termini Imerese e Campofelice di Roccella. A Canicatti nell’agrigentino si è verificata una frana in contrada Corriggia.