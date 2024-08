sindaci invitano alla prudenza

Il maltempo si è abbattuto nel Siracusano ma sono le zone montane quelle maggiormente colpite.

Strade imbiancate

La grandine si è abbattuta a Buccheri con una certa intensità al punto che quasi tutte le strade sono imbiancate. L’amministrazione comunale predica prudenza ed invita la comunità a limitare gli spostamenti tra un Comune ed un altro per via della pericolosità delle strade provinciale, che, peraltro, versano in precarie condizioni.

Pioggia nella zona sud

La pioggia si è abbattuta nella zona sud del Siracusano, in particolare a Pachino dove alcune strade sono rimaste allagate: si segnalano disagi per molti residenti perché in alcune zone si registrano frequenti interruzioni di energia elettrica.

Acquazzone a Palermo, palma colpita da fulmine a Ispica

Un violento acquazzone si è abbattuto nel Palermitano: la zona maggiormente colpita è stata Mondello, in tanti sono fuggiti per scampare al temporale. Ad Ispica, nel Ragusano, una palma è stata colpita da un fulmine, causando un incendio.

Maltempo nell’Ennese

Seconda allerta gialla e seconda giornata di pioggia nell’Ennese. Il temporale si è abbattuto nel primo pomeriggio, accompagnato da fulmini e tuoni: l’acqua si è riversata, con una certa intensità, ad Enna e le strade si sono in parte allagate.

Le testimonianze nei video

Alcuni video, che circolano sulle chat e sui social, testimoniano la portata d’acqua in alcune zone della città. Pure nel resto del territorio si registrano piogge, che, comunque, sono auspicate dagli agricoltori, le cui produzioni sono state compromesse dalla siccità ma si spera, però, che non si abbatta la grandine, come accaduto ieri. Alcuni oliveti, tra cui a Barrafranca, sono stati danneggiati dal fenomeno, alcuni titolari hanno denunciato che il loro raccolto è stato spazzato via.

Pericoli per la viabilità

Preoccupazione per la viabilità, del resto nella giornata di ieri alcune strade erano impraticabili come la Statale 560 “Di Marcatobianco”, nel territorio di Pietraperzia o sulla 575 tra Catania e Troina dove sono in corso gli interventi per la rimozione del fango dalla strada.