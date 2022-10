Rugby, serie C, arancioneri sfiorano l’impresa con gli etnei

Esordio con sconfitta per il Rugby Palermo nel campionato di serie C. Gli arancioneri di Gioacchino La Torre perdono 19-12 con l’Amatori Catania sul campo S. Teodoro di Librino. Una partita che ha visto i padroni di casa condurre fino al 65’ col punteggio di 19-0.

Nell’ultimo quarto d’ora di gara il risveglio dei neroarancio che mettono in difficoltà gli avversari e che fa ben sperare per le prossime gare. Arrivano due mete di Bartolo Messina e Salvo Virzì, di cui una trasformata da Benfante fissano il punteggio sul 19-12.

Massari “Match perso ma tanti margini di miglioramento”

Il presidente del Rugby Palermo commenta la “prima” stagionale al cospetto di una formazione quotata.

“Partita persa ma con tante prospettive di miglioramento – sottolinea il massimo dirigente palermitano – abbiamo lasciato il primo tempo all’Amatori Catani, squadra con più esperienza con elementi della categoria superiore e di serie A. Noi abbiamo fatto troppi errori sulle fasi di gioco. Non a caso, le mete subite sono arrivate su nostre concessioni. Nel secondo tempo abbiamo cominciato a giocare il nostro rugby e si è visto. Peccato meritavano qualcosa in più”.

Ed ha continuato “Complimenti all’Amatori Ct e non posso che abbracciare i miei giocatori, staff e sostenitori per quello che fanno. Partita corretta e ben arbitrata”.

La formazione del Rugby Palermo

Questa è la rosa del Rugby Palermo: 15di fiore, 14 Di Caro, 13 Librizzi, 12 Virzì, 11 D’Amato, 10 Borracino, 9 Raja, 8 Puma, 7 Lo Bue, 6 Ferrigno, 5 Montelepre, 4 Petrotta, 3 Zappia, 2 Benfante, 1 Salomone, 32 Molina, 19 Messinam 22 Arnone, 17 Maganuco, 21 Vitale, 20 Turki, 25 Dimitri.

Squadra sempre fuori casa

La squadra palermitana giocherà in trasferta anche le altre partite non avendo un campo di casa. Il rettangolo della Fincantieri, che nella scorsa stagione ha ospitato i match interni del club presieduto da Stefano Massari, non ha rinnovato l’accordo e la formazione ad oggi non ha un terreno dove disputare le partite interne.

Il Rugby Palermo è inserito nel girone con Ragusa, che ha rinunciato al campionato di serie B, e che affronterà il 16 ottobre. Alla terza giornata nuova trasferta a Librino ospiti, questa volta, de I Briganti, con calcio di inizio il 23 ottobre. Poi riposo per giorno 30. La squadra tornerà in campo il 6 novembre con la Nissa. Ancora da stabilire la sede di questo match: anche i nisseni non hanno un campo a disposizione.

E nel frattempo il club palermitano cerca una casa per le partite interne. Problema paventato già qualche settimana fa ma che adesso diventa reale perché la stagione è praticamente iniziata.