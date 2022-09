Non c’è spazio alla Fincantieri e devono partire i lavori al Malvagno

Nuova stagione, vecchi problemi. Tanta voglia di fare, ma manca, in tutti i sensi, il terreno per applicare questa volontà. Mancano tre settimane all’inizio del campionato di serie C che scatterà il prossimo 9 ottobre ed il Rugby Palermo è alla ricerca di un campo.

La squadra del presidente Stefano Massari, infatti, non giocherà alla Fincantieri che ospitò la scorsa stagione i match interni degli arancioneri.

E dire che il Rugby Palermo avrebbe una casa, i campi del Malvagno concessi alla Fir. La Federugby però deve ancora avviare i lavori per rendere fruibile il campo e l’area.

Ne parla a BlogSicilia il massimo dirigente del club palermitano: “La stagione del Rugby Palermo è iniziata, ahimè senza un campo per le gare di campionato in quanto la Fincantieri ci ha chiuso le porte per mancanza di spazio. Il motivo è che più di una squadra di calcio gioca partite di campionato. La società si sta muovendo per altri campi, nell’attesa che nasca il centro Federale promesso dalla Fir, ma senza avere una risposta positiva. Tutti danno la stessa risposta, non c’è spazio”.

C’è la prospettiva di giocare sempre in trasferta. Un po’ come successe nella prima fase della scorsa stagione.

Rugby Palermo in test match col Messina

Intanto la squadra allenata da Gioacchino La Torre prosegue la preparazione per la serie C. Nei giorni scorsi ha giocato col Messina perdendo 43-13 contro una formazione testata e rodata per la serie B. I punti dei palermitani sono frutto di 2 mete firmate da Zappia e di Librizzi, dopo un’ottima azione dell’esordiente Luca Magagnuco. Quest’ultima è stata trasformata da Max di Fiore.

Il presidente Massari ha parlato anche di questa sfida. “Andiamo alle cose positive – continua a BlogSicilia – sono ricominciati gli allenamenti con la stessa voglia della passata stagione. Abbiamo giocato un’amichevole contro il Messina che milita in serie B. I miei ragazzi hanno fatto bella figura contro una squadra più organizzata è strutturata di noi. Hanno esordito ben 6 ragazzi di 17 anni: Basile, Maganuco, Di Mitri, Rao, Rach e Buscemi questi ultimi 3 ragazzi del Trapani della società Team Rugby Gli Elimi con cui si collabora da qualche anno”.

“Tanta voglia di far bene”

Il presidente del Rugby Palermo prosegue: “Ripartiamo dove eravamo rimasti con tanta voglia di far meglio della passata stagione anche se ci saranno ben 12 squadre nel girone di serie C. Per il settore minirugby e giovanili ci aspetta una stagione piena di attività iniziata con un’Open Day lo scorso 17 settembre che ha avuto un bel numero di partecipanti anche con le condizioni meteo non favorevoli”.

Il Rugby Palermo la scorsa stagione dopo vinto il titolo regionale si è qualificato per il girone interregionale della poule promozione classificandosi al secondo posto e con un finale di stagione in crescendo.

I probabili gironi della serie C, nel girone 1 il Rugby Palermo

Questi i probabili gironi della serie C 2022-2023 di Rugby. Gli arancioneri dovrebbero essere inseriti nel girone 1 unitamente a Ragusa, Catania 1964, Briganti e Nissa.

Nel secondo raggruppamento dovrebbero esserci Enna, Catania Junior, San Gregorio, Unione Aquile Tirreno, Lions 1971 Messina e Syrako. La Federazione regionale deve ancora emanare i calendari della prossima stagione di serie C.

La formula prevede un ulteriore girone di otto squadre tra Campania, Sicilia e Puglia ma non si sa la suddivisione dei posti. Dovrebbero essere tre campane, tre siciliane e due pugliesi.

La vincente di questo raggruppamento sarà promossa in serie B, la seconda andrà agli spareggi con la seconda del girone laziale.