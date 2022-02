Arancioneri alla fase interregionale che porta ai play off per la serie B

Trionfo Rugby Palermo e qualificazione alla fase interregionale. Davanti al pubblico amico del campo sportivo della Fincantieri, gli arancioneri allenati da Gioacchino La Torre hanno superato il San Gregorio Catania 55-7 nella finale regionale del campionato di serie C della palla ovale.

Un successo che permette al club del presidente Stefano Massari di conquistare il titolo regionale di categoria e di qualificarsi per la fase interregionale della categoria. Un percorso che può portare ai play off per la serie B.

Tutto facile per il Rugby Palermo

Come dimostra il punteggio, una gara condotta senza problemi dall’inizio alla fine dai palermitani che bissano quanto fatto nella stagione regolare a Catania. In quell’occasione, il XV di La Torre si impose per 19-0.

Otto mete arancionere, Virzì ne segna tre

Il punteggio è maturato grazie ad 8 mete firmate dai padroni di casa al loro esordio stagionale tra le mura amiche dell’impianto dell’Acquasanta. Tre mete le ha portate a casa Virzì, due Ferrigno, poi Salomone, Di Caro e Anselmo. Benfante, invece, a trasformato 6 mete su 8 ed ha infoltito il suo bottino personale segnando anche un calcio di punizione.

La Torre “Abbiamo dimostrato che la squadra è cresciuta”

Gioacchino La Torre, coach del Rugby Palermo, ha commentato a fine partita così “Una bella gara, la squadra ha giocato abbastanza bene, abbiamo dimostrato che la squadra è cresciuta, una squadra imbottita di giovani, aiutati dai veterani che ormai formano un quindici molto ben amalgamato”.

Massari “Orgoglioso del gruppo”

Il presidente Stefano Massari rende l’onore delle armi al San Gregorio e ringrazia i suoi: “Dal risultato sembra che non ci sia stata partita è invece questo sport insegna, i ragazzi del San Gregorio hanno giocato con il coltello fra i denti, partita combattuta dal 1 minuto senza sosta, fino all’80 esimo. Un ringraziamento va ai nostri sostenitori, tribuna esaurita sempre nel rispetto delle normative Covid. Voglio inoltre ringraziare tutti i ragazzi presenti delle under per l’aiuto della riuscita della giornata e un ringraziamento speciale va a Giorgio Alimena ed alla sua consorte Simona Cafiso: senza di loro non potremmo fare quello che abbiamo fatto ad ora. Non ho parole per ringraziare il mio coach Gioacchino La Torre. Confermo di essere orgoglioso del gruppo”.

Rugby Palermo nel girone con formazioni campane e pugliesi

Il Rugby Palermo, come migliore squadra siciliana, adesso se la vedrà con le formazioni del girone campano-pugliese. Dal 6 marzo al 29 maggio prossimi, gli arancioneri se la vedranno con IV Circolo Bn, Arechi Salerno, Napoli Afragola, Tigri Rugby Bari e Vros’ Lecce. Poi si disputerà la fase finale dei play off con le qualificate dagli altri gironi. Quest’ultima fase che determinerà le sei promozioni nella Serie B, invece, si disputerà il 5 e 12 giugno.