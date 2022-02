Domenica, 20 febbraio alle 15, il match che qualifica alle fasi interregionali

A caccia della qualificazione alle fasi interregionali per l’accesso alla serie B e del titolo regionale. Il Rugby Palermo ed il San Gregorio si sfidano domani, domenica 20 febbraio alle 15, al campo sportivo della Fincantieri – in via Calcedonio nel capoluogo dell’isola – per la finale siciliana del campionato di serie C della palla ovale.

Sarà possibile assistere alla gara, l’ingresso è gratuito, ma bisognerà essere muniti di green pass e mascherina ffp2.

In palio l’accesso alla seconda fase della stagione

Partita decisiva per gli arancioneri palermitani allenati da Gioacchino La Torre che avranno l’opportunità di giocarsi il titolo siciliano e l’accesso alla seconda fase in casa.

Si tratta del debutto stagionale tra le mura amiche del team del presidente Stefano Massari che finora ha sempre giocato, e vinto, in trasferta. Per diverse vicissitudini e per la mancanza del Velodromo, sede storica delle partite interne del club palermitano, il team capitanato da Salomone ha giocato costantemente in trasferta.

Chi vince andrà a disputare un girone con altre cinque squadre, tre campane e due pugliesi, con partite di andata e di ritorno. Chi arriverà prima affronterà una nuova fase con le formazioni provenienti dagli altri raggruppamenti. La strada verso la cadetteria, dunque, lunga.

Rugby Palermo a punteggio pieno nella regular season

Nel girone siciliano di serie C, il Rugby Palermo ha giocato, infatti, 5 partite battendo i Briganti Librino per 10-3, la Syrako (di Siracusa) per 31-8, l’Amatori Catania 1963 per 13-0, il San Gregorio per 19-0 e la Nissa per 15-6. Un cammino che evidenzia una solidità difensiva non indifferente per XV arancionero.

Massari “Squadra giovane, sarà importante fare esperienza”

Il presidente del Rugby Palermo, Stefano Massari, presenta la sfida col San Gregorio. “Le nostre ambizioni non sono quelle di salire ma quelle di fare esperienza a livello interregionale nell’attesa del campo, poi si costruirà il futuro. I ragazzi sono abbastanza carichi e si sono sempre allenati in qualsiasi situazioni. Abbiamo una rosa giovane con qualche ragazzo esperto e tutti vogliono fare bene. Anche gli avversari del San Gregorio sono motivati, giovani ed aggressivi. E puntano ovviamente a fare bella figura. Sarà una bella partita e speriamo di vincere proprio per permettere ai nostri ragazzi di fare esperienza di alto livello fuori dalla Sicilia”.

La rosa del Rugby Palermo

Ecco, infine, la rosa, arancionera del Rugby Palermo. Salomone (capitano), Benfante, Zappia, Petrotta, Perna, Cozzo, Ferrigno, Puma, Calabria, Palumbo, Librizzi, Virzi, Anselmo, Di Caro, La Torre, D’Amato, Di Fiore, Arnone, Trippodo, Tinervia, Monteleone e Rach.