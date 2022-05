Serie C, arancioneri in crescita e terza vittoria consecutiva

Dopo quelle Bros Lecce e Tigri Bari, arriva la terza vittoria consecutiva per il Rugby Palermo che nella penultima giornata del girone siculo-campano-pugliese della poule promozione del campionato di serie C travolge in casa il Benevento 39-7.

Il largo successo fa scattare il punto aggiuntivo (per le cinque mete siglate) e permette alla squadra arancionera di agguantare i campani in terza posizione a breve distanza dalle Tigri Bari, sconfitte dalla capolista Arechi Salerno. Ad un turno dalla fine, il XV allenato da Gioacchino La Torre deve recuperare due punti al Bari che sarà impegnato nel derby pugliese con il Bros Lecce. I palermitani, invece, riceveranno il fanalino Afragola.

Avvio lento del Rugby Palermo

Al campo sportivo della Fincantieri, primo tempo con troppi errori da entrambe le parti. Poi il veterano La Torre infila un drop e sblocca la partita 3-0. Al 36′ gli ospiti vanno in meta trasformata e si portano in vantaggio 3-7.

Assolo arancionero

Da li in poi è un assolo arancionero. Nel finale del primo tempo, infatti, il Rugby Palermo trova due mete: la prima al 40’ con Molina trasformata da Benfante, l’altra nel 2’ minuto di recupero con Virzì non trasformata. Il punteggio all’intervallo è di 15-7.

Nella ripresa, all’11’ Molina fa la sua seconda meta di giornata e Benfante infila la trasformazione per il 22-7. Al 23’ Benfante centra i pali ed i palermitani allungano 25-7.

La marcia arancionera continua. Al 37’ meta di Ferrigno, Benfante lascia l’onore e l’onere della trasformazione al giovane Di Fiore che infila l’ovale tra i pali per il 32-7.

Allo scadere, Trippodo firma l’ultima meta dei padroni di casa, torna Benfante per il tentativo di trasformazione che riesce per il 39-7.

Massari “Vittoria meritatissima, questa squadra darà soddisfazioni”

Il presidente del Rugby Palermo Stefano Massari non nasconde la soddisfazione per la prestazione dei suoi che conferma la netta crescita nell’arco di questa stagione.

“Oggi (ieri per chi legge, ndr) ho avuta la conferma che ho una squadra che negli anni mi darà soddisfazioni. Partita sotto un sole cocente campo durissimo le due squadre si sono date battaglia dal primo all’ultimo secondo. Vittoria meritatissima con il punteggio di 39-7, senza nulla togliere agli avversari. Penso sempre che il Benevento sia una squadra che esprime un buon rugby ma i miei ragazzi volevano solo una cosa la Vittoria e se la meritano tutta”.

E continua: “Degno di nota un drop dal veterano La Torre che non doveva essere in campo ma ha voluto dare una mano ai ragazzi e lo ha fatto con un primo tempo senza sbavature. È uscito dopo aver avuto una gomitata (involontaria) al naso alla fine del primo tempo. Da sottolineare che la squadra ha avuto una settimana difficile nella quale si è allenata nonostante l’assenza della guida Gioacchino La Torre, anche lui alle prese con problemi di salute. Il tecnico ha preferito non presenziare fisicamente agli allenamenti ma voleva essere a tutti i costi in panchina a caricare i suoi ragazzi. Si è tolto una bella soddisfazione”.

L’appello alla Fir

Il massimo dirigente arancionero conclude con un appello alla Federazione Italiana Rugby. “Sblocchi la situazione del campo concesso a novembre 2021 perché noi ce la stiamo mettendo tutta per aumentare i numeri degli affiliati. Altrimenti tutto quello fatto fino ad ora non servirà a nulla”.

La classifica, il Rugby Palermo è terzo

Ad una sola partita dalla fine del girone siculo-campano-pugliese della poule promozione, la classifica recita quanto segue: Arechi Salerno 39, Tigri Bari 25, Rugby Palermo 23, IV Circolo Benevento 23, Bros Lecce 18, Afragola 5. Salerno approda ai play off per l’accesso in cadetteria.