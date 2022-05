Serie C, gli arancioneri centrano la seconda vittoria consecutiva

Seconda vittoria consecutiva per il Rugby Palermo che ieri, davanti al pubblico amico del campo della Fincantieri, si impone 26-24 sulle Tigri Bari nella terza giornata di ritorno del girone interregionale per il salto in serie B della palla ovale.

Dopo aver battuto in trasferta il Bros Lecce, gli arancioneri allenati da Gioacchino La Torre concedono il bis e migliorano la classifica con quattro punti pesanti perché ottenuti contro un’avversaria forte, esperta e mai doma. Il XV palermitano si prende anche la rivincita della sfida di andata che vide un epilogo simile a quello di ieri ma in favore dei pugliesi che segnarono una meta a due minuti dalla fine beffando i siciliani che stavano assaporando il prezioso successo.

Il Bari, secondo in classifica, si deve arrendere allo scadere frenando la sua rincorsa all’Arechi Salerno che sembra, a tre partite dalla conclusione di questo girone, sempre più lanciato verso la qualificazione alla fase finale dei play off che deciderà la squadra che farà il salto di categoria. I palermitani dal canto loro sono già concentrati per le ultime due partite del raggruppamento e vanno a caccia quanto meno della terza posizione. Potranno però sfruttare il fattore campo: le sfide con Benevento ed Afragola si giocheranno sempre sul campo amico dell’Acquasanta, ai Cantieri Navali.

Rugby Palermo in vantaggio ma Tigri Bari ribaltano punteggio

Va subito avanti il Rugby Palermo con un calcio piazzato di Benfante ma poi subisce il ritorno dei baresi che arrivano ad avere 9 punti di vantaggio alla chiusura del tempo, grazie a due mete.

Nella ripresa è rimonta arancionera

I ragazzi di Latorre, invece di crollare, tornano in campo decisi a rimontare e lo fanno, iniziando con Calabria che schiaccia l’ovale oltre la linea di meta barese, meta che Benfante realizza e si va sul 10-14, ancora un piazzato di Benfante avvicina i palermitani, 13-14. I padroni di casa vanno ancora in meta con Di Caro. La trasformazione di Benfante porta il Rugby Palermo avanti 20-14.

La contesa è vibrante e gli ospiti non mollano e con una nuova meta, trasformata, vanno avanti nuovamente sul 20-21.

Benfante decisivo nel finale, fa festa il Rugby Palermo

Gli ultimi minuti sono un’altalena di emozioni. Sono decisivi i calci piazzati. Prima il Rugby Palermo, sempre con Benfante, si porta avanti 23-21. Poi i baresi vanno sul 23-24. All’ultimo respiro si concretizza la vittoria arancionera: calcio di Benfante che dimostra ancora una volta di avere il piede caldo. L’ovale va dentro i pali 26-24. L’arbitro fischia la fine della partita per la festa siciliana.

Massari “Vittoria meritata”

A fine gara il presidente del Rugby Palermo Stefano Massari racconta la nuova affermazione dei suoi ragazzi. “Partita equilibrata – sottolinea il massimo dirigente arancionero – purtroppo in casa non esprimiamo il nostro gioco, la tensione, la voglia di fare davanti al nostro pubblico frena i ragazzi. Abbiamo vinto con scarto di due punti come all’andata, 15-13. Partita corretta e senza che nessuno si sia fatto male e senza cartellini. Arbitraggio ottimo. Contento per la vittoria i ragazzi e La Torre lo meritano. Ai ragazzi dico che siamo sulla buona strada. Il gruppo e compatto e molto affiatato. Nel terzo tempo ci siamo presi i complimenti dai ragazzi del Bari. Così dovrebbe essere sempre. Infine un plauso ai ragazzi e lo staff dei Bari”.