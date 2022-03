Rugby, serie C, arancioneri accarezzano impresa a lungo

Il Rugby Palermo gioca alla pari sul campo della capolista Tigri Bari ma dopo oltre 80’ di battaglia è costretta a perdere per 15-13 nella terza giornata del girone di spareggio del campionato di serie C per l’accesso ai play off per serie cadetta della palla ovale. Gli arancioneri vincevano a 2 minuti dalla conclusione, poi una meta del XV di casa ha ribaltato il punteggio e dato i quattro punti ai pugliesi che hanno sudato le classiche sette camice per avere ragione della indomita squadra siciliana.

Si tratta della seconda sconfitta stagionale per i palermitani rimediata sempre in questo raggruppamento che include le squadre vincitrici dei gironi siciliani, pugliesi e campani. La prima è arrivata all’esordio del girone sul campo dell’Arechi Salerno anche in quell’occasione nella parte conclusiva della sfida.

La classifica vede il Bari ancora primo con 14 punti, l’Arechi secondo a quota 12, poi Bros Lecce a 10, i palermitani inseguono con 5 punti. Poi Benevento 3 (è stato penalizzato di 2 punti) ed Afragola rimasto ancora all’asciutto. Graduatoria per effetto di questi risultati: Bros-Arechi 35-28 e Benevento-Afragola 60-3.

Rugby Palermo senza il tecnico La Torre e i fratelli Cozzo

Un’impresa sfiorata dalla squadra arancionera che si è presentata a Bari senza il tecnico Giacchino La Torre ed i fratelli Cozzo. Motivi di lavoro per Emilio, una fastidiosa infiammazione ai tendini che lo affligge da settimane, invece, ha fermato Guido.

Due calci piazzati di Benfante ed una meta di Virzì

Gli arancioneri hanno ribattuto colpo su colpo ai pugliesi mettendoli più volte alle corde. Una meta di Virzì e due calci di punizione del solito Benfante hanno fatto sognare il colpaccio esterno fino a 120 secondi dalla fine. Per le Tigri Bari, tre mete non trasformate, l’ultima quasi allo scadere, sono bastate per i quattro punti di rito. Al Rugby Palermo la magra consolazione di tornare a casa con un punto per aver perso la partita con meno di 7 lunghezze.

Massari “Rugby Palermo ha consapevolezza di giocarsela con tutti”

Deluso per la vittoria sfumata all’ultimo che punisce oltremisura i suoi ragazzi ma contento della prestazione, il presidente Stefano Massari ha commentato questa sfida al cardiopalma.

“Partita corretta, prestazione ottima dei miei ragazzi – osserva il massimo dirigente palermitano – e torniamo da questa trasferta con la consapevolezza che ce la batteremo su ogni campo. Spostiamo la classifica di un punto e va bene così. Dobbiamo sistemare qualche cosa nella trequarti”.

Il XV palermitano tornerà in campo il prossimo 3 aprile con una nuova trasferta, questa volta a Benevento.

Il resto del calendario

3 aprile: Rugby VI Circolo Benevento-Rugby Palermo

10 aprile: Rugby Afragola- Rugby Palermo

Girone di ritorno

24 aprile: Palermo – Arechi Rugby

1 maggio: Bros Rugby – Palermo

8 maggio: Palermo – Tigri Rugby Bari

15 maggio: Palermo – Rugby VI Circolo Benevento

22 maggio: Palermo – Rugby Afragola.