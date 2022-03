Serie C, arancioneri in formazione rimaneggiata

Riparte la serie C della palla ovale ed il Rugby Palermo giocherà domenica 27 marzo, alle 14.30, a Bari sul campo delle Tigri per la terza giornata del girone di spareggi promozione per la B. Si tratta della seconda trasferta per gli arancioneri del presidente Stefano Massari che a Salerno, ad inizio marzo, persero nel finale di gara per 24-11.

La squadra allenata da Gioacchino La Torre, che non sarà presente per motivi personali, vuole ripetere quanto fatto due settimane fa, prima della pausa, con il Bros Lecce battuto 15-6 con 5 calci piazzati del cecchino Benfante nel campo amico della Fincantieri in una giornata caratterizzata anche dalla manifestazione per dire No alla guerra in Ucraina.

Sul campo della capolista

Le Tigri Bari, nonostante la sconfitta a Benevento nel turno precedente per 31-23, sono capolista del girone avendo stravinto all’esordio sul Rugby Napoli per 45-0. I pugliesi non saranno certamente un avversario facile da domare. Match importante quindi per le chance di qualificazione ai play off per la promozione nella serie cadetta dei palermitani che hanno vinto il girone siciliano agevolmente e senza sconfitta alcuna. L’obiettivo stagionale dei palermitani è comunque già stato raggiunto. Il raggiungimento di questa fase interregionale, infatti, serve al XV arancionero per fare esperienza in vista della prossima stagione.

Solo la prima del girone siculo-campano-pugliese passare il turno ed approderà ai play off.

Massari “A Bari venderemo cara la nostra pelle”

Il massimo dirigente del club palermitano presenta la difficile sfida di domenica. “Siamo pronti – dice – ad incontrare la prima in classifica. I ragazzi sono carichi dopo la vittoria con il Bros di Lecce, ma siamo orfani della guida di Jack per impegni personali, lasciando le direttive allo staff tecnico”.

Massari continua: “Abbiamo ormai rotto il ghiaccio, siamo consapevoli delle nostre forze andremo a vendere cara la nostra pelle. Mi auguro che in campo ci sia la stessa disciplina e specialmente correttezza delle squadre che scenderanno in campo. La stessa che abbiamo incontrato sia a Salerno contro l’Arechi che in casa contro il Bros Lecce. Il campo, come sempre, dirà la sua. Altra esperienza da mettere nel bagagliaio di tutti atleti che fanno parte della rosa.

Nel Rugby Palermo mancheranno i fratelli Cozzo

Oltre al tecnico Giacchino La Torre, il quindici palermitano, dovrà fare a meno dei fratelli Cozzo. Motivi di lavoro per Emilio, una fastidiosa infiammazione ai tendini che lo affligge da settimane, invece, ha fermato Guido. Incerta anche la presenza del tecnico-fisioterapista Gabriele Lo Bue.

Il calendario delle gare del Rugby Palermo

La seconda fase terminerà il 29 maggio prossimo, gli arancioneri se la vedranno con IV Circolo Bn, Arechi Salerno, Napoli Afragola, Tigri Rugby Bari e Bros’ Lecce. Poi si disputerà la fase finale dei play off con le qualificate dagli altri gironi. Quest’ultima fase che determinerà le sei promozioni nella Serie B, invece, si disputerà il 5 e 12 giugno.

6 marzo: Arechi Rugby-Rugby Palermo

13 marzo: Rugby Palermo-Bros Rugby

27 marzo: Tigri Rugby Bari Rugby Palermo

03 aprile: Rugby VI Circolo Benevento-Rugby Palermo

10 aprile: Rugby Afragola- Rugby Palermo

Girone di ritorno

24 aprile: Palermo – Arechi Rugby

1 maggio: Bros Rugby – Palermo

8 maggio: Palermo – Tigri Rugby Bari

15 maggio: Palermo – Rugby VI Circolo Benevento

22 maggio: Palermo – Rugby Afragola.