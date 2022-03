Rugby, serie C, prima vittoria arancionero negli spareggi per la B

Vittoria casalinga importante per il Rugby Palermo che al campo della Fincantieri batte il Bros Lecce per 15-6 nella seconda giornata degli spareggi promozione per la serie B della palla ovale.

Un successo che riscatta la sconfitta di Salerno di domenica scorsa maturata nel finale di partita. Arancioneri adesso a quota 4 in classifica ed in corsa per la prima piazza che porta alla terza e decisiva fase per l’accesso in cadetteria.

Niente mete, per il Rugby Palermo ci pensa il cecchino Benfante

Match estremamente equilibrato quello tra i palermitani guidati dal tecnico Gioacchino La Torre ed i pugliesi che avevano vinto di misura col Benevento. Le difese stroncano diversi tentativi di attacco da ambo i lati e non si assiste ad alcuna meta. Il punteggio cambia soltanto per calci piazzati. In questo senso, all’Acquasanta, il protagonista è Benfante che ne mette a segno 5 siglando tutti e 15 punti dei padroni di casa. Un vero cecchino per l’occasione. Anche i leccesi segnano esclusivamente con calci da fermo.

Massari “Non abbiamo ripetuto gli errori di Salerno”

Stefano Massari, presidente del Rugby Palermo, commenta il successo che rimette in corsa la sua squadra.

“Palermo ben messo in campo – spiega il massimo dirigente arancionero – che ha dato poco spazio ai tentativi del Bros per perforare la nostra difesa. Partita corretta e ben giocata da entrambe le compagini. Non abbiamo ripetuto gli errori di domenica a Salerno ed abbiamo sfruttato le cinque punizioni messe a segno tutte dal nostro cecchino Benfante. Meno precisi, invece, i ragazzi di Lecce che ne hanno segnato due su quattro.

E continua: “Ora pensiamo al Bari, giocheremo il 27 marzo. Bel gesto dei sostenitori del Palermo che hanno applaudito tutti i ragazzi in campo, specialmente gli avversari che hanno ricambiato. Oggi anche i ragazzi i del minirugby hanno espresso il loro disappunto contro la guerra. Per ultimo vorrei ringraziare le mamme per in terzo tempo ad ora imbattibili”.