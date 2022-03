Arancioneri di scena domenica alle 14.30 al campo dell’Acquasanta

Archiviata la sconfitta nella prima partita degli spareggi per la promozione in serie B della palla ovale a Salerno, il Rugby Palermo è pronto per la sfida casalinga con il Bros Lecce. Domenica 13 marzo alle 14.30 al campo della Fincantieri all’Acquasanta (via Calcedonio), la squadra arancionera cerca il successo. Una vittoria, infatti, servirebbe per rilanciare le quotazioni arancionere nel girone siculo-campano-pugliese.

Lecce vittorioso sul Benevento

Per il Rugby Palermo non sarà facile: i leccesi guidano la classifica del raggruppamento dopo la prima giornata avendo battuto di misura per 26-25 il IV Circolo Benevento. Ma il gruppo allenato da Gioacchino La Torre si è allenato con profitto in questa settimana nel tentativo di presentarsi al meglio per la partita di domenica. L’obiettivo del XV palermitano è sempre quello di fare esperienza anche per la prossima stagione.

Essere arrivato alla fase interregionale, dopo aver dominato il girone siciliano, è già un risultato importante. L’obiettivo stagionale del sodalizio palermitano è stato già raggiunto. Ora si tratta solo di fare esperienza. La sconfitta di Salerno per 24-11 maturata nel finale ha forse punito oltremisura i palermitani che per buona parte della partita avevano tenuto testa agli avversari.

Il calendario prevede anche il derby campano tra Asd Rugby Afragola ed Arechi Salerno e il match tra Benevento e Tigri Rugby che dopo aver vinto 45-0 su Afragola è in testa al gruppo.

Massari “Rugby Palermo è tornato da Salerno con consapevolezza”

A presentare il match è il presidente del Rugby Palermo, Stefano Massari. “I ragazzi dopo l’esperienza di domenica a Salerno, sono tornati con la consapevolezza delle proprie qualità – dice il massimo dirigente arancionero –. Le sconfitte, come dico sempre, servono a crescere. Abbiamo visionato con attenzione la partita contro l’Arechi e abbiamo coretto gli errori. Il Bros Rugby viene dalla vittoria con il IV circolo Benevento anche se di misura ma sempre una vittoria”.

E continua: “Il Lecce verrà a Palermo per mantenere il primato. Speriamo comunque in una bella partita, soprattutto corretta, da entrambe le formazioni. Gli spalti saranno sicuramente pieni. Ricordo sempre che per noi è comunque una vittoria qualunque sia il risultato della sfida di domenica”.