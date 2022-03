Rugby, serie C

Il Rugby Palermo affila le armi per gli spareggi promozione per la serie B. Gli arancioneri allenati da Giacchino La Torre dopo aver vinto agevolmente il raggruppamento siciliano ed aver vinto il titolo regionale di serie C battendo 55-7 il San Gregorio Rugby Catania, sono pronti per la nuova fase della stagione. Quella che condurrà alla promozione in serie cadetta.

Un risultato che sa già di vittoria

L’approdo alla fase interregionale della serie C della palla ovale è già da considerarsi una vittoria per il Rugby Palermo del presidente Stefano Massari. Società e squadra sono orfane di un vero e proprio campo di rugby. Gli atleti si allenano all’interno della Caserma Ciro Scianna di Palermo e giocano le partite casalinghe al campo della Fincantieri (all’Acquasanta) convertendo per 80 minuti l’impianto calcistico in un campo da rugby. Nel club arancionero attendono ancora di poter utilizzare con continuità l’unico spazio oggi totalmente assegnato a questo sport, ovvero il campo del Malvagno.

Trasferta a Salerno il 6 marzo

Domenica prossima, 6 marzo, il Rugby Palermo inizierà la seconda fase della stagione col primo match del girone siculo-campano-pugliese. Il XV palermitano sarà a Salerno, ospite dell’Arechi Rugby, il 6 marzo alle 14.30.

Il calendario delle gare del Rugby Palermo

La seconda fase terminerà il 29 maggio prossimo, gli arancioneri se la vedranno con IV Circolo Bn, Arechi Salerno, Napoli Afragola, Tigri Rugby Bari e Vros’ Lecce. Poi si disputerà la fase finale dei play off con le qualificate dagli altri gironi. Quest’ultima fase che determinerà le sei promozioni nella Serie B, invece, si disputerà il 5 e 12 giugno.

Girone di andata

6 marzo: Arechi Rugby-Rugby Palermo

13 marzo: Rugby Palermo-Bros Rugby

27 marzo: Tigri Rugby Bari Rugby Palermo

03 aprile: Rugby VI Circolo Benevento-Rugby Palermo

10 aprile: Rugby Afragola- Rugby Palermo

Girone di ritorno

24 aprile: Palermo – Arechi Rugby

1 maggio: Bros Rugby – Palermo

8 maggio: Palermo – Tigri Rugby Bari

15 maggio: Palermo – Rugby VI Circolo Benevento

22 maggio: Palermo – Rugby Afragola.