Per gli arancioneri inizia in salita la fase degli spareggi promozione per la B

Lotta, va in vantaggio più volte, ma poi si arrende nel finale il Rugby Palermo. A Salerno, l’Arechi vince 24-11 la sfida della prima giornata degli spareggi per la promozione in serie B della palla ovale.

Dopo aver vinto il titolo regionale di serie C, dominando tutte le partite del girone siciliano compresa la finale che dava accesso alla seconda fase, dunque, il Rugby Palermo perde la sua prima partita di questa stagione. Salerno conquista 4 punti, mentre gli arancioneri allenati da Gioacchino La Torre rimangono fermi al palo.

Avvio combattuto, Rugby Palermo in vantaggio nel primo tempo

È l’Arechi ad andare in vantaggio con un calcio piazzato. La sfida è combattuta con i due XV che lottano pallone su pallone. Il Rugby Palermo trova, però, una meta con Gaetano Ferrigno che sfonda la linea difensiva campana e deposita l’ovale oltre la linea. Il tentativo di trasformazione, però, non centra i pali per cui il parziale rimane 5-3 per i siciliani.

I padroni di casa colpiscono ancora su un piazzato e tornano in vantaggio sul 6-5. Il Palermo è vivo e torna in vantaggio con Salvatore Benfante, sempre su azione da fermo, sull’6-8. I salernitani ritrovano il vantaggio sempre su calcio piazzato: 9-8. Su questo punteggio le due squadre vanno al riposo dopo i primi 40 minuti.

Ultimo acuto di Benfante

Nella ripresa sale in cattedra l’Arechi anche se la sfida rimane combattuta. Ed anzi, è ancora Benfante a portare in avanti, gli arancioneri del presidente Stefano Massari. È il 9-11 e sarà l’ultimo vantaggio dei palermitani.

Finale per l’Arechi

I padroni di casa trovano un lungo colpo di coda che ribalta definitivamente la contesa. Prima un piazzato per il 12-11 e poi due mete nel finale, una non trasformata e l’altra con tanto di punti addizionali che fissano il punteggio sul 24-11. Risultato che forse punisce severamente il XV di La Torre.

Massari “Per noi essere qui è una vittoria”

Il presidente del Rugby Palermo analizza la partita ed è contento per la prestazione dei suoi ragazzi nonostante il punteggio sfavorevole. “Partita combattuta – osserva il massimo dirigente del club arancionero – e corretta, un plauso agli avversari. Da parte nostra troppi falli. Per noi, però, è una vittoria essere qui”.

Gli altri risultati

Questi gli altri risultati della poule 1 (Sicilia-Puglia-Campania). Tigri Rugby Bari-Afragola 45-0 mentre il Bros Rugby Lecce ha vinto 26-25 sul IV Circolo Benevento.

Rugby Palermo ospita Lecce il 13 marzo

Non c’è tempo, però, per pensare alla sconfitta, domenica prossima, 13 marzo, il Rugby Palermo riceverà il Bros Rugby di Lecce al campo della Fincantieri. Calcio di inizio alle 14.30.