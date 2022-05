Serie C, arancioneri a caccia del bis

Da una pugliese all’altra: torna in campo il Rugby Palermo che domenica riceve le Tigri Bari per la terza giornata del girone di ritorno del girone interregionale che vale per il salto in serie B della palla ovale. La sfida si giocherà domenica 8 maggio (domani) alle 14.30 al campo della Fincantieri di via Giordano Calcedonio 1.

Il Rugby Palermo a caccia del bis per salire in classifica

Dopo il successo in rimonta sul campo del Bros Lecce di domenica scorsa, c’è entusiasmo nelle fila arancionere. Il XV allenato da Gioacchino La Torre cerca il bis, e quindi la seconda vittoria consecutiva.

La classifica del raggruppamento siculo-campano-pugliese della seconda fase della stagione, vede i padroni di casa al quarto quinto posto con 14 punti mentre gli ospiti sono secondi a quota 23 dietro alla capolista Arechi Salerno. Le motivazioni non dovrebbero mancare alle Tigri che inseguono la vetta per centrare la qualificazione alle finali play off promozione. La squadra palermitana punta invece ad agguantare il Bros Lecce eil IV Circolo Benevento che sono appaiate in graduatoria con 18 punti. Fuori da ogni gioco l’Afragola, fin qui sempre sconfitto e fermo a zero punti.

Oltre a questa gara la squadra palermitana avrà anche le ultime due gare del girone in casa contro due compagini campane. Nelle prossime due domeniche al campo dell’Acqusanta, infatti, saranno di scena nell’ordine il IV Circolo Benevento e l’Afragola.

Massari “Con Bari voglio prestazione come quella con Lecce”

Il presidente del Rugby Palermo presenta la sfida con le Tigri Bari con la speranza di raccogliere altre buone indicazioni e soddisfazioni. “Appuntamento con un’altra sfida dei ragazzi di La Torre contro le Tigri di Bari. Mi auguro una prestazione come quella di domenica contro i Bros Lecce. Peccato che le previsioni meteo portino pioggia. Questo andrebbe a discapito del gioco. Buon allenamento questa settimana. Non dobbiamo pensare alla bella prova di domenica ma alla brutta fatta due settimane fa contro l’Arechi che continua la corsa per lo spareggio in B salendo a 35 punti con la rinuncia dei Bros per casi di Covid proprio contro la capolista”.

E poi conclude: “Il terzo tempo è in fase di preparazione anche perché in questo siamo i primi in classifica. Un grazie sempre a tutti per quelli che stanno facendo forza Rugby Palermo”

Rugby Palermo con alcune assenze

Il Rugby Palermo accusa alcune assenze per la sfida di domani con il Bari. Fabio La Torre si è infortunato, un brutto colpo per la 3/4 arancionera. Non ci saranno, ma per motivi extrasportivi, Guido Cozzo e Davide Minore.

Così all’andata, arancioneri beffati nel finale

Il Rugby Palermo vuole riscattare la sconfitta beffarda del match di andata giocato il 27 marzo scorso. In Puglia finì 15-13 per le Tigri Bari che “graffiarono” nel finale con una meta che ribaltò il punteggio. Agli arancioneri solo la magra consolazione di aver portato comunque un punto a casa per aver perso il match con un margine inferiore ai 7 punti. A referto per i palermitani, due calci piazzati di Benfante ed una meta di Virzì. Impresa solo sfiorata per gli arancioneri.