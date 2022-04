Rugby, serie C

Colpo esterno del Rugby Palermo. Gli arancioneri di Gioacchino La Torre vincono 18-7 sul campo dell’Afragola Rugby Napoli nella quinta ed ultima giornata di andata del torneo interregionale valevole per la poule promozione in serie B.

Successo che riapre la corsa per le finali dei play off

È il primo successo in trasferta per il XV palermitano, già campione regionale di serie C, che sale a quota 10 punti nella classifica del girone siculo-campano-pugliese. La seconda affermazione di questa fase della stagione dopo quello interno ottenuto ai danni del Bros. Lecce.

Questa la classifica: Arechi 21; Bros 17; Bari 17; Rugby Pa 10; IV Circolo Bn 8 ed Afragola 0. Gli altri risultati del girone: Bari-Bros 8-8; Arechi-IV Circolo 26-19.

Con questa vittoria esterna, dunque, il Rugby Palermo riapre il discorso promozione, considerando che il calendario propone adesso quattro gare tra le mura amiche della Fincantieri (Salerno, Bari, Benevento ed Afragola) ed una sola trasferta a Lecce contro il Bros, già battuta nella gara d’andata a Palermo.

Rugby Palermo in vantaggio con Benfante

È un calcio di punizione di Benfante a sbloccare la sfida di Afragola. Il Rugby Palermo va in vantaggio per 3-0 ma i padroni di casa non ci stanno e con una meta trasformata vanno avanti sul 7-3.

Poi solo Palermo: Calabria concretizza un’azione dei suoi schiacciando l’ovale oltre la linea di meta campana. Benfante centra i pali per la trasformazione ed il punteggio va sul 7-10 per i palermitani.

Arancioneri allungano

Lo stesso Benfante segna ancora su calcio piazzato portando il parziale sul 7-13. D’Amato fissa il punteggio sul 7-18 grazie ad una meta che, però non viene trasformata da Benfante.

Massari “Portiamo a casa vittoria che fa morale”

Il presidente del club palermitano, Stefano Massari, commenta la partita e non è troppo contento della prestazione dei suoi. “La peggiore prestazione – ha sottolineato – ma portiamo a casa una vittoria comunque che fa morale al gruppo, un plauso agli avversari che hanno lottato fino alla fine giocata una gara corretta da entrambi le compagini. Come dico sempre, l’importante è che nessuno si sia fatto male. La vittoria, certamente, mi interessa. Riconfermo di essere fiero de gruppo e ringrazio Gioacchino La Torre”.

Girone di ritorno del Rugby Palermo

Questo il calendario del girone di ritorno per gli arancioneri. Si torna in campo il 24 aprile dopo la pausa per le festività di Pasqua.

24 aprile: Palermo – Arechi Rugby

1 maggio: Bros Rugby – Palermo

8 maggio: Palermo – Tigri Rugby Bari

15 maggio: Palermo – Rugby VI Circolo Benevento

22 maggio: Palermo – Rugby Afragola.