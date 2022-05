Serie C, tredici mete per gli arancioneri

Tredici mete, 90 punti, record stagionale e secondo posto: il Rugby Palermo abbatte 90-5 il malcapitato Afragola e chiude in bellezza il girone della poule promozione del campionato di serie C.

Solo l’Arechi Salerno, già sicuro della qualificazione alla finale dei play off per il salto in cadetteria e vittorioso 43-10 sul Bros Lecce, ha fatto meglio degli arancioneri.

Il XV arancionero allenato da Gioacchino La Torre ha colto così la quarta vittoria di fila dopo quelle con Lecce, Bari e Benevento. La squadra palermitana ha sfruttato egregiamente il fattore campo vincendo le ultime tre sfide tra le mura amiche.

Furia arancionera, è festival della meta per il Rugby Palermo

Tredici mete realizzate, 11 trasformate (9 da Benfante, una da Palumbo, un’altra da Di Fiore) contro una dei campani, un calcio piazzato. Sempre di Benfante. A segno, nell’ordine, Di Caro, Puma, Di Fiore, ancora Di Caro, ancora Di Fiore, Librizzi. Ancora Librizi, Virzì, Lo Bue, Virzì, Calabria, Raja e Di Fiore.

Alla fine grande festa con il consueto terzo tempo vincitori e vinti, insieme.

Massari “Grande prestazione di rilievo”

È chiaramente soddisfatto il presidente del Rugby Palermo Stefano Massari che al termine dell’ultima partita assieme al tecnico Gioacchino La Torre ha fatto i complimenti ai suoi ragazzi per l’ottimo risultato ottenuto con una formazione imbottita giovanissimi provenienti dal folto vivaio.

“Un’altra prestazione di rilievo – sottolinea Massari – punteggio severo per gli Amici dell’Afragola, 90-5 frutto di 13 mete di cui 11 trasformate e un calcio piazzato 1 meta non trasformata per gli ospiti. Purtroppo per loro hanno trovato la determinazione dei miei ragazzi che volevano a tutti i costi far bella figura davanti ai nostri tifosi, dato che era l’ultima del campionato interregionale è così è stato. Degno di nota il ringraziamento dei ragazzi campani per gli applausi riservati a loro dal nostro pubblico e i complimenti fatti sulla nostra città, dato che erano da venerdì nella nostra amata Palermo. Chiudiamo questa esperienza al secondo posto e gli stessi punti in classifica con il IV Circolo Benevento. Ci aggiudichiamo il 2° posto per la differenza punti negli scontri diretti, persa a Benevento 20-15 e vinta a Palermo 39-7”.

“Risultato per molti inaspettato, non per me”

Il presidente del Rugby Palermo conclude: “Questo risultato per molti è inaspettato – osserva Massari – ma non per me che credo fortemente in questi ragazzi che hanno solo da migliorare sotto la supervisione tecnica di Gioacchino La Torre e la guida di Cinà, Lo Bue, Salomone e Fabio La Torre. Grandi. Sono orgoglioso, a dir poco. Grazie ragazzi e tutto il movimento che gira attorno alla nostra realtà rugbistica palermitana. Ora aspettiamo il rifacimento del campo per dare una casa al movimento e pensare in alto”.