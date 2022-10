Rugby, serie C, si torna in campo

Vacanze finite, si torna in campo ad inseguire l’ovale, in mischia ed a tentare di andare in meta. Il Rugby Palermo domani, domenica 9 ottobre, farà il suo esordio a Librino sul campo dell’Amatori Catania 1963 per la giornata inaugurale del campionato di serie C.

Gli arancioneri ripartono dopo una stagione importante che li ha visti vincere il titolo regionale di serie C ed arrivare secondi nell’intergirone per la qualificazione ai play off per la serie B. Una stagione in crescendo che ha visto la formazione allenata da Gioacchino La Torre crescere di partita in partita e raramente fare passi indietro nel gioco.

Rugby Palermo in trasferta al San Teodoro

Domenica alle 15.30 il calcio di inizio della prima partita di campionato al campo San Teodoro di Librino contro l’Amatori Catania 1963 che si è rafforzato con giocatori che militavano nell’Amatori Catania in serie A. Quest’ultima si è dovuta ritirare dal campionato. Il XV palermitano giocherà quindi contro un’avversaria ostica che punta alla promozione in serie B. I ragazzi di La Torre presentano una formazione rinnovata e ricca di tante giovani leve in cerca d’esperienza.

Squadra sempre fuori casa

La squadra palermitana giocherà in trasferta anche le altre partite non avendo un campo di casa. Il rettangolo della Fincantieri, che nella scorsa stagione ha ospitato i match interni del club presieduto da Stefano Massari, non ha rinnovato l’accordo e la formazione ad oggi non ha un terreno dove disputare le partite interne.

Il calendario

Il Rugby Palermo è inserito nel girone con Ragusa, che ha rinunciato al campionato di serie B, e che affronterà il 16 ottobre. Alla terza giornata nuova trasferta a Librino ospiti, questa volta, de I Briganti, con calcio di inizio il 23 ottobre. Poi riposo per giorno 30. La squadra tornerà in campo il 6 novembre con la Nissa. Ancora da stabilire la sede di questo match: anche i nisseni non hanno un campo a disposizione.

E nel frattempo il club palermitano cerca una casa per le partite interne. Problema paventato già qualche settimana fa ma che adesso diventa reale perché la stagione è praticamente iniziata.