E’ stata rimossa la carcassa di un vitello trovato in spiaggia a Romagnolo a Palermo. “Grazie ad un sinergico gioco di squadra tra Comune di Palermo, comando della polizia municipale, Asp e Reset è stata assicurata la rimozione della carcassa di 6 quintali di bovino rinvenuta in località costa sud – dice l’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli – Ringrazio la macchina comunale per essersi attivate tempestivamente assicurando il ripristino della salute pubblica sui luoghi”.











Il vitello morto

Questa mattina chi si è recato nella spiaggia della Costa Sud si è trovato davanti ad una scena non avrebbe mai potuto immaginare: a galleggiare a pochi metri dalla riva c’era il corpo di un vitello. La marea lo ha portato fino alla battigia dove adesso è spiaggiato.

Increduli i bagnanti in spiaggia hanno subito lanciato l’allarme. “Chiediamo l’immediato intervento del Comune – ha detto il presidente della prima circoscrizione Giuseppe Federico – siamo allibiti. Mi chiedo chi dovrebbe intervenire e spero lo faccia celermente». Sul posto si è creato subito un capannello di curiosi: ancora non si conoscono le dinamiche né il punto dove il povero animale è annegato. L’assessore al benessere animale Fabrizio Ferrandelli si è subito attivato. “Abbiamo già contattato Rap – aveva rassicurato l’assessore – saranno loro ad intervenire il prima possibile”. Pare che il vitello possa essere caduto da una nave in transito e sia arrivato poi in spiaggia trasportato dal mare. Nel pomeriggio come detto, la rimozione grazie al lavoro di Comune di Palermo, comando della polizia municipale, Asp e Reset