L’intervento del nucleo controlli ambientali della municipale

Tre pattuglie del nucleo Controlli ambientali della polizia municipale questa mattina hanno rimosso dalle strade del quartiere San Filippo Neri nove carcasse di auto, di cui 7 bruciate, e 1 moto abbandonata, e hanno rilevato e posto sotto indagine altri 12 veicoli, probabilmente rubati, razziati di parti di carrozzeria, arredi e pezzi meccanici da poter rivendere sul mercato illegale e, poi, vandalizzati.











Rottami in impianto di demolizione

I rottami recuperati sono stati conferiti a un impianto di demolizione convenzionato con Rap.

Nuovo intervento previsto per il 13 giugno

Previsto, per la giornata di domani (giovedì 13 giugno), un altro intervento ancora allo Zen per la rimozione di ulteriori 4 carcasse in modo da liberare e ripulire ulteriormente la zona che è sembrata diventare in questo periodo una sorta di “cimitero” per auto.

Rimosso un furgone abbandonato colmo di rifiuti

Sempre oggi, in vicolo del Pallone, gli operatori intervenuti hanno portato via un furgone, anch’esso abbandonato, carico di rifiuti ingombranti ed elettrodomestici dismessi.

Furto da Giglio Piccolo, ritrovati i mezzi per la rapina, auto bruciate allo Zen

Le auto utilizzate per la rapina al negozio Giglio Piccolo sono state ritrovate allo Zen. I resti dei due mezzi, un’Alfa Romeo Giulietta e una Fiat 500 XL, sono stati rinvenuti in via San Nicola, piccola bretella laterale di via Camparozzo, alle spalle del centro commerciale Conca d’Oro. A terra i segni del fuoco sono evidenti. Dai detriti esce ancora qualche piccola colonna di fumo, segno che l’incendio è avvenuto di recente. Un quartiere che, negli ultimi giorni, si è trasformato in una sorta di cimitero delle auto.

Sono almeno una ventina infatti le vetture carbonizzate o vandalizzate lasciate in zona. Fra le strade coinvolte figurano via Costante Girardengo, via Rocky Marciano e via Nicolò Pensabene. Fatto che aggrava una generale condizione di degrado che, in particolare negli ultimi giorni, sta affliggendo il quartiere Zen vista anche la contingente emergenza rifiuti in città.