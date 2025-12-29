Tornano a soffiare venti di rimpasto alla Regione siciliana. Sono i partiti a chiedere un cambiamento e in testa, stavolta, sembra esserci Fratelli d’Italia che fino ad opra è sempre stato il meno propenso a valutare proprio i cambiamenti.

Anno nuovo, giunta nuova?

Il nuovo anno potrebbe portare con sé una nuova formazione della giunta di governo retta da Renato Schifani e forse senza aspettare la decisione del Gip sulla richiesta di rinvio a giudizio dell’assessore al turismo Elvira Altra la cui posizione sarà vagliata a partire dal 13 gennaio.

A togliere tutti d’imbarazzo ci penserebbe proprio una scelta di Fratelli d’Italia pronta a chiedere al presidente della Regione la sostituzione di due dei suoi quattro assessori per motivi politici.

Un rimpasto programmato già da tempo e forse addirittura in ritardo

Insomma si tratterebbe di un rimpasto programmato, un turn over politico che era già nelle cose. Non si toccano i due esponenti della corrente di Nello Musumeci, Alessandro Aricò e Giusy Savarino anche perché Savarino è arrivata per effetto di un primo turn over con Elena Pagana. Lascerebbero, invece, proprio Elvira Amata che far posto ad Ella Bucalo e Francesco Scarpinato per fare posto a Brigida Alaimo.

Per Scarpinato, però, ci sarebbe un robusto premio di consolazione. Bucalo, diventando assessore, sarebbe costretta a lasciare il seggio al Senato per andare a ricoprire la carica in giunta regionale e il primo dei non eletti è proprio Scarpinato che diventa senatore.

Si apre successione anche nella giunta Lagalla?

Con la nomina di Brigida Alaimo ad assessore regionale, poi, si libera un posto nella giunta Lagalla a Palermo, quello al bilancio che non è da poco.

Schifani aspetta le mosse ufficiali dei partiti

Se Schifani dovesse ricevere la richiesta formale per la sostituzione questa potrebbe essere l’occasione per nominare anche i due assessori alla famiglia e alle autonomie locali, settori retti ad interim dal presidente dall’esclusione degli assessori Dc.

Un posto viene chiesto dagli Autonomisti ma i giochi non sono ancora fatti, l’altro dagli uomini Dc che vogliono tornare in pista senza Cuffaro ma non è detto che le due richieste vengano esaudite.

Il tema dei tecnici

Infine c’è il tema dei tecnici. Forza Italia potrebbe decidere di fare spazio ai politici per la sanità e per l’economia dunque al posto di Daniela Faraoni e Alessandro Dagnino. Per uno dei due posti si parla del nisseno Michele Mancuso.

Intanto oggi Schifani ha convocato la stampa per gli auguri e c’è da scommettere sul fatto che il tema verrà trattato, quantomeno questa è l’intenzione dei giornalisti che non mancheranno di domandare qualcosa in questo senso