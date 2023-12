Rimprovera due giovani che scorrazzano sul marciapiede in scooter, professore aggredito

Ignazio Marchese di

02/12/2023

Un professore del liceo Classico di Bagheria, è stato aggredito e preso a schiaffi da due giovani. E’ successo in via Dante nei pressi di un bar. Secondo il racconto di alcune persone presenti, due ragazzi erano sul marciapiedi, a bordo di un scooter che giravano indisturbati e che rischiavano di investire i passanti.

Alla scena ha assistito uno dei professori dell’istituto che ha invitato i due a scendere dal marciapiede. Per tutta risposto i due hanno schiaffeggiato il professore che non ha reagito. Alcuni ragazzi lo avrebbero difeso. Nel frattempo è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri di Bagheria che ha identificato i due aggressori.

I colleghi vicini al professore aggredito

“Siamo vicini soprattutto all’uomo ed anche all’educatore – dichiarano i colleghi del professore – che aveva redarguito due giovani che percorrevano il marciapiede nei pressi della nostra succursale a bordo di un motorino ed è stato aggredito. Se non si interviene si rischia che la situazione ci sfugga di mano, pertanto invitiamo tutta la comunità a riflettere per riappropriarsi del ruolo pedagogico”.

Qualche settimana fa un fatto simile era accaduto sul corso Umberto con un tenente dei vigili urbani schiaffeggiato da due giovani, sempre a bordo di un motore, che giravano indisturbati sul marciapiede.

Allarme aggressioni in tutta la città

L’allarme aggressioni a Palermo riguarda un po’ tutta la città, tutti i settori e tutte le aree. Una aggressione si è registrata nella zona delle stazione centrale a Palermo. Un cittadino bengalese è stato accerchiato da tre persone che lo hanno picchiato per portargli via circa 200 euro. L’uomo era stato seguito e una volta arrivato in corso Tukory è stato colpito con forza tanto da spaccargli il setto nasale.

La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portato all’ospedale Civico dove si trova ricoverato. Le ferite sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Sono in corso le indagini per risalire all’aggressore.

Il fenomeno delle baby gang

C’è, poi, un allarme baby gang e un allarme parallelo legato a violenze improvvise e immotivate. Ad ottobre una 23enne è stata picchiata anche a colpi di casco da quattro ragazzi mentre stava tornando a casa. E’ successo in via Roma a Palermo. La ragazza di 23 anni senza alcun motivo mentre ascoltava la musica con le cuffiette è stata raggiunta da schiaffi che l’hanno fatto cadere dalla bici.

Colpita anche mentre quando era già a terra

Mentre era a terra la vittima è stata raggiunta da un colpo di casco. La giovane ha raccontato che a colpirla sono state due coppie di ragazzi che dopo l’aggressione sono fuggite via. La vittima ha presentato denuncia ai carabinieri. Sono stati acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire ai quattro aggressori. La vittima è certa di non conoscerli e non sapere per quale motivo è stata aggredita.