Tirocini in azienda pagati dalla Regione

Ripartono i bandi destinati ai giovani siciliani che vogliono entrare nel mondo del lavoro o non studiano e non lavorano. La Regione Siciliana ha infatti pubblicato il nuovo Bando “Garanzia giovani 2” stanziando 200 milioni di euro per migliorare l’occupazione dei giovani dell’Isola. Ad annunciarlo è il deputato Carmelo Pullara capogruppo Popolari e Autonomisti all’Ars.

Obiettivo del programma dedicato soprattutto a coloro che non sono impegnati in un’attività lavorativa, – spiega Pullara – è quello di diminuire le distanze tra i giovani dell’Isola e il mercato del lavoro, offrendo misure concrete come i tirocini, la formazione mirata all’inserimento lavorativo e l’apprendistato per la qualifica e il diploma. Le risorse stanziate dalla Regione provengono dal Fondo Sociale Europeo (124 milioni di euro) e dal Pon iniziativa occupazione giovani (81 milioni di euro). Tra le novità più importanti, rispetto al precedente “Garanzia giovani 1” la possibilità di allargare , in alcune misure come quella della formazione in azienda, la platea dei destinatari portando l’età massima dai 29 ai 35 anni.

Tra gli interventi previsti dal bando c’è la “Misura 5” che riguarda i tirocini extracurriculari, attraverso i quali verranno attivati dei percorsi formativi per un periodo di 6 mesi (12 per i diversamente abili e persone svantaggiate) a contatto diretto con il mondo del lavoro, al fine di favorire l’inserimento o il reinserimento nel tessuto produttivo di giovani disoccupati e non.

La “Misura 5” si rivolge a due bacini di giovani. I NEET che devono avere un’età compresa tra i 18 e 29 anni al momento della registrazione al portale, essere disoccupati, non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari), non essere inseriti in alcun corso di formazione compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale e non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare in quanto misura formativa; NON NEET che devono avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti.