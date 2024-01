L'annuncio di Maurizio Lupi ed Ignazio Messina

Il partito di Italia dei Valori entra a far parte della federazione di Noi Moderati. Lo hanno annunciato nelle scorse ore in conferenza stampa Maurizio Lupi capo politico di Noi Moderati e Ignazio Messina il segretario nazionale di Italia dei Valori. Un percorso federativo iniziato già lo scorso anno e che sin dall’inizio aveva visto il partito di Lupi collocarsi nella coalizione di centrodestra.

Ripartire dai territori e liste civiche

“La proposta è quella di ripartire dai territori e dalle esperienze civiche, riavvicinare tanti cittadini che si sono allontanati dalla politica e soprattutto dalla proposta politica del centrodestra per rifugiarsi nell’astensione, ora c’è la possibilità che movimenti o partiti mantenendo la loro storia, possano federarsi in modo tale da costruire una rete, per avere un progetto politico condiviso e per lavorare insieme con l’obiettivo di far tornare la politica protagonista, molti altri movimenti hanno aderito a Noi Moderati presentiamo un lavoro che adesso assume la forma di un unico soggetto”, ha affermato Maurizio Lupi.

Appuntamento politico importante sono le elezioni regionali in particolare in Sardegna, dove Noi Moderati si sta candidando con una lista civica “Sardegna al centro”. Per l’Abbruzzo la lista sarà quella a sostegno di Marsilio presidente. Presenti anche alle elezioni europee di giugno che per Maurizio Lupi ha lo “scopo di rafforzare la proposta del Partito Popolare in Europa e che deve vedere una presenza forte anche della proposta politica popolare in Italia”.

Messina, “Non è cartello elettorale”

“Non è un cartello elettorale”, chiarisce Messina, precisando che l’adesione a Noi Moderati “non si esaurirà con le elezioni regionali e europee”. Entrambi i partiti, spiega il leader dell’Italia dei Valori hanno in comune l’attenzione per la giustizia, la famiglia e le piccole e medie imprese.

“Per noi centrali sono le pensioni, da rendere più forti magari con la detassazione”, spiega Messina che sulla sanità dice: “Tutti hanno diritto a essere curati a casa propria”, mentre è più prudente sull’autonomia differenziata: “presteremo – dice – attenzione a come verrà applicata”.

Romano, “Siamo in crescita, nostro lavoro sotto gli occhi di tutti”

Francesco Saverio Romano, coordinatore politico di Noi moderati, non ha dubbi: "È sotto gli occhi di tutti il lavoro che stiamo facendo e per questo cresciamo nei sondaggi, lavoriamo come le formichine" con l'obiettivo di "rilanciare la tradizione popolare", visto e considerato che "abbiamo una visione di società alternativa a quella socialista". Lupi si è detto fiducioso: "L'ultimo sondaggio Noto per Porta a Porta ci dà al 2%. Questo studio conferma il lavoro positivo che stiamo facendo"

L’annuncio

