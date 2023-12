Nominata la coordinatrice del gruppo femminile

Noi Moderati in Sicilia rilancia sempre più la centralità delle donne. E struttura proprio il partito, che si piazza nello scacchiere dei centristi guardando alla destra, con al sua componente femminile. Ad essere stato formato il gruppo donne con la nomina a coordinatrice regionale di Caterina Santangelo.

Dell’Utri: “Si rafforza la presenza”

“Noi Moderati, partito di centro della coalizione di centrodestra, rafforza la presenza nel territorio – afferma il coordinatore regionale Massimo Dell’Utri -. Si apre ancor di più al contributo delle donne, già molto presenti e attive nella nostra comunità politica con iniziative e ruoli di rilievo. Consolidiamo in questo modo la nostra azione politica, ponendoci ancora una volta al fianco di amministratori locali e di esponenti della società civile impegnati nello sviluppo delle nostre città”.

La nomina della Santangelo

“In questo contesto la nomina di Caterina Santangelo è emblematica – aggiunge Dell’Utri – di un impegno che ha declinato nel territorio di Sciacca da avvocato e come riferimento di iniziative politiche e sociali. A lei il compito di coordinare le donne del partito, nel solco del programma politico di cui, a livello nazionale, sono interpreti e fautori Maurizio Lupi e Saverio Romano. A Caterina e a tutte le donne di Noi Moderati, il nostro pieno sostegno. E l’apprezzamento per quanto hanno fatto e per l’apporto che confermeranno con entusiasmo”.

Il partito verso le Europee

Intanto prosegue il lavoro del gruppo politico verso il primo appuntamento delle elezioni Europee. Il centro della coalizione di centrodestra si ricompatta e “Noi Moderati” ha di recente accolto l’appello di Totò Cuffaro. Dopo lo strappo con Forza Italia l’ex presidente della Regione ha annunciato una lista di “liberi e forti” a cui la Dc vuole dare vita. “Noi moderati sarà presente in tutte le prossime competizioni elettorali” ha precisato Saverio Romano.

