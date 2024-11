Ieri pomeriggio, l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, e il Commissario straordinario di IRSAP, Marcello Gualdani, hanno effettuato un sopralluogo nella zona industriale di Lercara Friddi (PA) per verificare lo stato di avanzamento del progetto di riqualificazione dell’Agglomerato Industriale. L’iniziativa è considerata cruciale per migliorare la sicurezza e l’accessibilità dell’area.

Punto di riferimento per l’economia locale

L’assessore Tamajo ha ribadito l’impegno del governo regionale nel garantire la sicurezza e la funzionalità delle aree industriali siciliane. Ha definito l’Agglomerato Industriale di Lercara Friddi un punto di riferimento per l’economia locale e regionale, sottolineando l’importanza del progetto per creare condizioni ottimali per le imprese, i lavoratori e i visitatori.

Intervento del Commissario Gualdani

Marcello Gualdani, Commissario dell’Irsap, ha evidenziato il valore strategico del progetto per la riqualificazione delle aree industriali. Ha confermato l’impegno dell’Irsap per una pianificazione e realizzazione efficiente dei lavori, con l’obiettivo di valorizzare il tessuto produttivo di Lercara Friddi e migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza.

Dettagli del progetto di riqualificazione

Il progetto, del valore di 2.340.000 euro, prevede interventi mirati al miglioramento della viabilità e delle infrastrutture. Le strade saranno riasfaltate per garantire una maggiore sicurezza e durata. Sarà installato un nuovo impianto di illuminazione a LED per migliorare la visibilità notturna e ridurre i consumi energetici.

Interventi sul sistema di drenaggio e sul viadotto

Il progetto prevede anche il ripristino della condotta delle acque bianche per evitare allagamenti. Sul viadotto, saranno realizzati nuovi marciapiedi e installate barriere di sicurezza. Inoltre, si interverrà sui muri del viadotto con la realizzazione del copriferro per contrastare il degrado e garantire la stabilità strutturale.

L’assessore Tamajo ha concluso affermando che il progetto di riqualificazione dell’Agglomerato Industriale di Lercara Friddi fa parte di un piano più ampio per il sostegno e il rilancio delle aree industriali siciliane, con l’obiettivo di migliorare le infrastrutture e la sicurezza per tutti gli utenti.