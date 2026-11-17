Svolta sul cantiere per il restyling della borgata marinara di Mondello. Al termine di un nuovo tavolo tecnico e istituzionale tra Regione Siciliana, Comune di Palermo e operatori economici, è stata ufficialmente accolta la proposta avanzata dai commercianti della zona per conciliare l’avanzamento delle opere pubbliche con la tutela delle imprese. All’incontro, svoltosi nel pomeriggio, hanno preso parte l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, gli assessori comunali Maurizio Carta e Pietro Alongi, i responsabili tecnici del cantiere, oltre ai consiglieri comunali e ai rappresentanti della settima circoscrizione.

Il nuovo cronoprogramma: piazza pronta per Pasqua 2027

Il percorso condiviso durante il vertice fissa una tabella di marcia precisa per scongiurare disagi durante i mesi di maggiore afflusso turistico. L’accordo prevede il completamento della piazza di Mondello entro Pasqua 2027, rinviando a una fase successiva gli interventi previsti nell’area dei dehors in modo da consentire a bar, ristoranti ed esercizi commerciali di continuare a lavorare regolarmente. Durante la riunione è stato inoltre stabilito che verrà valutata la fattibilità tecnica di ultimare, sempre entro la scadenza pasquale, anche la strada antistante le attività commerciali.

Tamajo: “Investimenti pubblici devono essere opportunità, non ostacoli”

Soddisfazione viene espressa dall’assessore Edy Tamajo, che sottolinea l’importanza della sinergia istituzionale. “La proposta avanzata dai commercianti di Mondello è stata accolta. Il confronto costante tra istituzioni e operatori economici ha consentito di individuare una soluzione che permetterà di proseguire i lavori di riqualificazione, garantendo la continuità delle attività commerciali e salvaguardando la prossima stagione turistica”, afferma Tamajo. “Il Comune di Palermo ha sostenuto fin dall’inizio le ragioni dei commercianti, nella convinzione che la riqualificazione debba procedere di pari passo con la tutela del suo tessuto economico. Gli investimenti pubblici devono rappresentare un’opportunità di crescita per le imprese, non un ostacolo alla loro sopravvivenza”.

I prossimi passi per i nuovi dehors e il monitoraggio

Secondo quanto assicurato dai rappresentanti della giunta guidata dal sindaco Roberto Lagalla, alla ripresa della stagione — parallelamente alla definizione del progetto per i nuovi dehors — saranno individuate e valutate anche le soluzioni tecniche più idonee per la sistemazione del sottofondo. “Continueremo a monitorare il cronoprogramma dei lavori e il rispetto degli impegni assunti”, conclude Tamajo. “Mondello è uno dei principali motori dell’economia turistica di Palermo e merita una riqualificazione capace di valorizzarne tanto la bellezza quanto le attività imprenditoriali”.