Pallanuoto maschile Euro Cup, tedeschi battuti 14-8

Il Telimar dimostra di avere carattere e di aver metabolizzato la delusione della sconfitta ai rigori col Partizan Belgrado nel match inaugurale del girone F della prima fase della Len Euro Cup di pallanuoto maschile.

Ed a Duisburg battono nettamente 14-8 i padroni di casa. Un successo che rimette in corsa i palermitani per il passaggio del turno. I siciliani sono momentaneamente in testa al gruppo con 4 punti.

Sabato 23 settembre alle 12 il Telimar gioca con i francesi del Sète Natation. Una nuova vittoria ed il sette allenato da Marco Baldineti si avvicinerebbe ulteriormente alla qualificazione. Tutto però si deciderebbe domenica mattina per la sfida alla Rari Nantes Savona nel match che vede di fronte le ultime due finaliste perdenti della competizione.

Buon avvio dei tedeschi

La metà della prima frazione se ne va fra tentativi non concretizzati da parte del Telimar con Jurisic che salva in un paio di situazioni. Poi, i tedeschi vanno in doppio vantaggio su superiorità numeriche, con Senfert e Dolff. Il Club dell’Addaura, trascinato da Occhione, prima con l’uomo in più e poi in controfuga, riesce, però, a riportare la partita in equilibrio.

I palermitani scendono in vasca ben determinati nel secondo parziale e, dopo aver sfiorato il sorpasso con un alzo e tiro di Giorgetti annullato perché dentro i 6 metri, proprio con l’ex Azzurro conquistano e trasformano un rigore. Poi, si portano sul +2 con una rete di Woodhead con l’uomo in più.

I padroni di casa, però, reagiscono con Eidner, bravo a liberarsi della marcatura al centro di Vitale. Risponde il Telimar in più con Giorgetti per il 3-5.

Dopo l’intervallo il Telimar dilaga

Al rientro dall’intervallo lungo, Giorgetti lasciato solo al perimetro preferisce servire Lo Cascio al centro. Il capitano non sbaglia e porta il Telimar a doppiare gli avversari.

Momento d’oro per i ragazzi allenati da Marco Baldineti: Hooper, dopo una bella parata di Jurisic, segna in controfuga. Poi, Occhione per il +5. La linea verde del Telimar confeziona un’altra rete con l’assist di Nuzzo per Marini che al centro firma la rete del 3-9, dopo che entrambi avevano contribuito a recuperare palla in fase difensiva. La gioia del gol arriva anche per Nuzzo nell’azione successiva, che porta i siciliani in doppia cifra.

Dilagano i rosso verdeblù con Hooper ancora in controfuga. L’americano al suo secondo anno a Palermo in grande elevazione segna anche sulla sirena, per il 3-12 su cui si va agli ultimi otto minuti di gioco.

Ritmi più blandi per il Telimar, che ha già la vittoria in pugno. Provano a reagire, allora, i padroni di casa con Kolak in 1 contro 0 e poi in superiorità con Gusakov per il 5-12.

Poker di giornata per Hooper, servito in controfuga da Giorgetti per il 5-13. Eidner in più e Kolak in controfuga per il 7-13. L’Mvp Hooper in superiorità segna il 7-14, ma c’è tempo anche per la rete di Seifert sulla sirena per fissare il risultato sull’8-14.

Giliberti “Grande match, giusto approccio”

Marcello Giliberti, presidente del Telimar, analizza la partita: “Grande match, quello giocato dai nostri leoni contro i padroni di casa del Duisburg, che hanno tenuto il nostro ritmo soltanto per un tempo. Bene tutta l’intera rosa, con Hooper sugli scudi, ed una brillante prestazione dei nostri giovani Marini e Nuzzo, che hanno anche ben finalizzato la grande mole di lavoro sviluppata da tutti i compagni. Vittoria netta che fotografa l’andamento del match, proiettandoci verso la sfida di domani contro i francesi del Sète Natation. Se l’approccio sarà con lo stesso piglio di oggi, potrà essere alla nostra portata. Le cose iniziano a girare per il verso giusto, con la squadra, per me molto valida, che va prendendo fiducia nei propri mezzi”.

Duisburg-Telimar, tabellino

Asc Duisburg – Telimar 8-14

Parziali: 2-2; 1-3; 0-7; 5-2

Asc Duisburg: Schenkel, Eidner 2, Simic, Gamalmazoglu, Schwark, Dolff 1, Illinger, Sekulic, Seifert 2, Gusakov 1, Gergelyfi, Kolak 2, Burgsmueller. Allenatore: Vuk Vuksanovic

Telimar: Jurisic, Marini 1, Vitale, Nuzzo 1, Giorgetti 2 (1 rig.), Hooper 5, Giliberti, Metodiev, Lo Cascio 1, Occhione 3, Lo Dico, Woodhead 1, Girasole. Allenatore: Marco Baldineti

Arbitri: Karel Dvoracek (Repubblica Ceca) e Georgios Polychronopoulos (Grecia)

Note. Superiorità: Duisburg 5/12; Telimar 5/10 + rigore. Uscito per limite di falli Woodhead (T) nel IV tempo.