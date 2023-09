Pallanuoto maschile, finisce 17-15, un punto per la squadra di Baldineti

Parte bene, sembra andare via ma poi viene rimontato ed alla fine deve cedere ai rigori. Intenso esordio in Len Euro Cup per il Telimar che perde 17-15 con il quotato Partizan Belgrado nella partita d’esordio del girone F del turno preliminare della kermesse continentale in corso di svolgimento, fino a domenica 24 settembre a Duisburg, in Germania.

Un punticino per la squadra di Marco Baldineti che ripete quanto di buono fatto vedere in Coppa Italia, soprattutto con l’Ortigia bissando, però, il calo nella seconda fase della partita.

L’avvio è più che buono, però, da parte del Club dell’Addaura, che mette tra sé e gli avversari due gol di scarto già in avvio del primo quarto.

A lungo sopra anche di tre lunghezze, il sette siciliano subisce poi un break di 3 a 0 nella terza frazione. Poi, ribattere colpo su colpo, portandosi sempre avanti di uno fino a 37” dal termine, con un gran gol di Hooper. Sembra fatta.

Invece, a 17” dalla sirena Gladovic permette ai serbi di andare ai rigori. Fatale qui l’errore di Lo Dico, quarto nella sequenza, con Jurisic che non riesce a ripetere la parata effettuata sul tiro dai cinque metri di Smiljevic nel terzo tempo.

Per la nuova regola della Federazione europea, però, dopo questa lotteria, 2 punti vanno a chi vince e 1 a chi perde. Quindi tutto è ancora possibile.

Giorgetti ed Occhione mandano in fuga il Telimar

Giorgetti sblocca il match mentre Occhione raddoppia. Passa più di metà del tempo nella prima frazione per vedere la reazione del Partizan, che accorcia con Gladovic, ma il Telimar resta concentrato e, con un passaggio al bacio di Giliberti, Giorgetti si gira al centro per l’1-3. Ribattono i serbi con un tiro angolato di Draskovic in extra player, ma i palermitani riescono a chiudere il primo parziale in vantaggio.

Hooper manda il Telimar sul +3

Gli uomini di Baldineti però allungano e Vitale manda i suoi sul +3 a uomini pari e sfruttando bene l’uomo in più con Lo Dico in avvio del secondo quarto di gioco. Risponde Gladovic per tenere viva la partita sul 3-5. Gladovic in doppia superiorità accorcia. Poi, Lo Cascio e Occhione provano un nuovo strappo. Ancora Gladovic per i serbi, ma il Telimar torna sul +3 con Hooper.

Rimonta Partizan

Al rientro dall’intervallo lungo, quello tra il secondo ed il terzo quarto, Jurisic è protagonista. Il portiere del Telimar neutralizza un rigore a Smiljevic, ma poco dopo i serbi si rifanno con gli interessi: una splendida palomba e una botta dalla distanza, entrambe di Draskovic portano il punteggio sul 7-8. Prosegue il momento no del Telimar, che dopo aver sfiorato la rete del doppio vantaggio con Giorgetti, subisce il pareggio con Trtovic, lasciato solo ai due metri.

Lo spaesamento dura un attimo e il Club dell’Addaura si porta di nuovo sopra di un goal con Woodhead. La partita è ormai nel vivo, con Tomic che su uomo in più segna il 9-9 su cui si chiude la terza frazione.

È Giorgetti, con il tris personale, ad aprire le marcature degli ultimi otto minuti di gioco, portando il Telimar in doppia cifra su uomo in più. Ribatte Gladovic, ma i ragazzi del Presidente Giliberti sono ordinati e rispondono con Woodhead in controfuga. A lui replica invece Giga in superiorità per l’11-11.

L’esperienza e le grandi doti tecniche di Hooper regalano ai siciliani l’11-12 a 37” dalla sirena, ma i colpi di scena non finiscono qui. Il Partizan segna la rete del pareggio a 17”. Baldineti si gioca il tutto per tutto nell’ultimo time out, buttando al centro anche Jurisic, ma il tiro di Hooper finisce fuori al suono della sirena.

Ai rigori, errore decisivo di Lo Dico

Si va, così, ai rigori, novità di questa stagione che assegna due punti alla squadra vincente ed uno a chi perde. Fatale l’errore di Lo Dico, mentre tutti gli altri vanno a segno. Il match si chiude, così, con il punteggio di 17-15.

Giliberti “Peccato per il risultato”

Federica Giliberti, vicepresidente del Telimar commenta “Peccato per come sia finita, perché è stata una partita che abbiamo condotto tutti e quattro i tempi. Il gruppo di coach Baldineti dimostra voglia sin dall’inizio e sono tante le occasioni portate a buon fine. Troppi, però, i controfalli fischiati opinabili, che non permettono alla squadra di continuare a costruire il suo gioco. Alla fine i rigori fanno sempre storia a parte. Per le nuove regole Len, alla squadra che vince così vengono assegnati due punti. All’altra uno. Testa adesso alla partita di domani contro i tedeschi”.

Venerdì sera la sfida al Duisburg

Il Telimar torna in acqua domani, venerdì 22 settembre, alle 20 affrontando i padroni di casa del Duisburg che ha perso di misura per 10-9 con i francesi del Sete Natation

Vk Partizan – Telimar, il teabellino

VK Partizan – Telimar 17-15 dtr (12-12)

Parziali: 2-3; 3-5; 4-1; 3-3

VK Partizan: Dimkovic, Jaksic, Dimitrijevic, Krstic, Gak, Tomic 1, Trtovic 1, Draskovic 3, Bozovic, Smiljevic, Giga 1, Gladovic 6, Fernandes. Allenatore: Milos Korolija

Telimar: Jurisic, Marini, Vitale 1, Nuzzo, Giorgetti 3, Hooper 2, Giliberti, Metodiev, Lo Cascio 1, Occhione 2, Lo Dico 1, Woodhead 2, Girasole. Allenatore: Marco Gu Baldineti

Arbitri: Oriol Jaumandreu (Spagna) e Karel Dvoracek (Repubblica Ceca)

Note. Superiorità: Partizan 4/10 + rigore fallito; Telimar 3/13. Jurisic para un rigore a Smiljevic nel III tempo. Usciti per limite di falli Vitale (T) nel III tempo, Trtovic (P) e Giorgetti (T) nel IV tempo.

Sequenza rigori (in porta Fernandes e Jurisic): Smiljevic, gol; Occhione, gol; Giga, gol; Hooper, gol; Draskovic, gol; Woodhead, gol; Bozovic, gol; Lo Dico, parato da Dimkovic, subentrato a Ferdandes; Gladovic, gol.

Foto: Chuck_ypic