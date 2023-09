Pallanuoto maschile, girone F con Partizan, Savona, Sete Natation e Duisburg

Torna in acqua il Telimar e va a caccia di gloria nella prima fase di Len Euro Cup. Archiviata il turno preliminare di Coppa Italia dello scorso weekend e la mancata qualificazione alla Final Eight, il club dell’Addaura si tuffa nell’avventura europea per la terza stagione consecutiva.

La squadra allenata da Marco Baldineti da giovedì 21 settembre è impegnata a Duisburg, in Germania, per il turno preliminare di Len Euro Cup. I palermitani tornano nuovamente nella città tedesca che lo scorso anno li ospitò nel girone della seconda fase che qualificava agli ottavi di finale.

Questa volta si tratta del primo turno della seconda kermesse continentale che, ricordiamo, ha visto il Telimar finalista – al primo colpo – nella stagione 2021-2022 con gli spagnoli del Sabadell che vinsero il trofeo nel match di ritorno grazie alla differenza reti.

Girone durissimo

Il sette siciliano è stato inserito nel Gruppo F, che vedrà contendersi due posti a disposizione tra i palermitani, i padroni di casa, il Vaterpolo Klub Partizan, la Sète Natation e la Rari Nantes Savona finalista della scorsa edizione.

Un girone veramente duro per il Telimar che esordirà domani alle 18 contro i serbi, reduci dalla sconfitta nella prima giornata di Super Liga contro i campioni in carica del Novi Beograd. Partizan è formazione di grande levatura: ha vinto ben 7 Len Champions League (l’ultima nel 2010-2011).

Venerdì alle 20 toccherà all’Asc Duisburg, già battuto di misura l’anno scorso. Sabato alle 12 sarà la volta dei francesi della Sète Natation, che hanno vinto la prima di campionato e perso la seconda. Domenica, invece, si chiuderà in bellezza con il derby italiano alle 10.

Johnny Hooper ed il rammarico della Coppa Italia

Qualche rammarico ancora c’è per la Coppa Italia che ha visto il Telimar impegnato a Catania pareggiare con i padroni di casa nell’ultima partita, e con la Rari Nantes Salerno e perdere dopo aver dominato nella prima metà di partita con l’Ortigia.

“Non abbiamo giocato – ammette Johnny Hooper – al massimo delle nostre potenzialità, ma continuiamo a migliorare ogni giorno. Quello che non ha funzionato a Catania è il lavoro di squadra. Sono emersi troppi individualismi, che ci hanno impedito di attenerci ai nostri piani. Ma se saremo più disciplinati per tutti e quattro i tempi di ogni singola partita potremo fare molto bene. Dobbiamo prendere ad esempio i primi tre quarti giocati nella sfida con l’Ortigia”.

Quanto all’impegno internazionale, l’attaccante californiano al suo secondo anno al Telimar non ha dubbi: “Ci siamo preparati a quattro match molto tosti. Affronteremo ogni sfida concentrati su un obiettivo per volta. Non prenderemo alla leggera nessun avversario e ci assicureremo di essere disciplinati, imparando di volta in volta dai nostri errori”.

“Squadra rivoluzionata ma siamo ugualmente molto forti”

Una squadra rivoluzionata, a trazione sempre più giovane, quella allenata da Marco Baldineti quest’anno. L’attaccante racconta: “Anche se siamo un team diverso rispetto agli anni precedenti – dice – sono convinto che siamo lo stesso una squadra molto forte e performeremo bene quest’anno. Ovviamente, ogni innesto ha sempre bisogno di tempo per amalgamarsi al gruppo, ma la cosa non mi preoccupa perché ognuno sta lavorando sodo per giocare ad altissimi livelli, mettendo la squadra al primo posto. Abbiamo molte aspettative dal weekend che ci aspetta e sappiamo bene che ci aspetta ancora molto lavoro. Siamo pronti ad affrontare ogni sfida che ci aspetta”.

Giliberti “Turno impegnativo”

Marcello Giliberti, presidente del club dell’Addaura analizza il girone ma guarda in prospettiva anche all’esordio in campionato il prossimo 1 ottobre con la Vis Nova Roma. “Questo impegnativo turno preliminare di Len Euro cup in Germania – osserva – che prevede ben quattro partite in soli tre giorni, sarà un ottimo banco di prova per amalgamare il nostro gruppo in vista della prima di campionato che giocheremo in casa contro la Roma Vis Nova. Darà infatti a coach Baldineti la possibilità di inserire i nostri giovani con un adeguato minutaggio, in modo da sintonizzarli su questo alto livello tecnico”.

Il presidente del Telimar è ottimista

Inoltre: “Il common training svolto a Savona due settimane fa non è difatti – per quello che si è visto a Catania – sembrato bastevole, avendo giocato in Coppa Italia due partite su tre non su standard accettabili per il tipo di roster che abbiamo costruito. Le reali potenzialità sono emerse sia nelle amichevoli giocate con il Savona che nel match ufficiale giocato contro la forte Ortigia, in cui a fine secondo tempo eravamo avanti con il risultato di 7-3, segno questo che la nostra squadra c’è. Sono ottimista, lavorando intensamente nel quotidiano così per come stiamo facendo, anche superando le tante difficoltà che siamo costretti ad affrontare costantemente in piscina Olimpica comunale a causa degli spazi acqua limitati, saremo in grado di fare bene già nel girone di andata di A1. Ma intanto pensiamo alla Len Euro cup, dove, soltanto due anni fa, al nostro esordio, abbiamo sfiorato la conquista di questo prestigioso trofeo, perdendo soltanto per differenza reti la finalissima contro i fortissimi spagnoli del Sabadell».

La squadra del Telimar impegnata in Len Euro Cup

Telimar: 1.Egon Jurisic, 2.Emanuele Marini, 3.Alessandro Vitale, 4.Andrea Nuzzo, 5.Alex Giorgetti, 6.Johnny Hooper, 7.Andrea Giliberti, 8.Mikael Metodiev, 9.Francesco Paolo Lo Cascio, 10.Davide Occhione, 11.Riccardo Lo Dico, 12.Quinn Woodhead, 13.René Girasole – Allenatore: Marco Baldineti.

Il calendario del Telimar

Girone F (Duisburg)

Klub Partizan – Telimar, giovedì 21 settembre alle 18

Duisburg – Telimar, venerdì 22 settembre alle 20

Telimar – Sete Natation, sabato 23 settembre alle 12

Rari Nantes Savona – Telimar, domenica 24 settembre alle 10.