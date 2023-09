Pallanuoto maschile, sorteggiati i gironi, si gioca dal 22 al 24 settembre

Ortigia e Telimar conoscono le avversarie dei gironi della prima fase di Len Euro Cup 2023-2024 di pallanuoto maschile. Ieri a Netanya, in Israele, sono stati sorteggiati gli accoppiamenti. La prima fase a gironi si gioca dal 22 al 24 settembre prossimi.

Ortigia in Serbia

L’Ortigia, avendo chiuso il proprio girone preliminare di Champions al secondo posto è testa di serie. I biancoverdi sono stati inseriti nel girone A insieme ai serbi del Vaterpolo Klub Sabac e del VK Valis, ai francesi del Noisy-Le-Sec e ai romeni della Dinamo Bucarest. Cinque squadre in lotta per i primi due posti che valgono il passaggio al turno successivo. Si giocherà a Sabac, in Serbia, dal 22 al 24 settembre.

Piccardo “Girone tosto, inizia per noi fase più importante della stagione”

Il tecnico biancoverde Stefano Piccardo ha commentato così l’esito del sorteggio: “Diciamo che avremmo potuto essere più fortunati. È un girone tosto, contro delle avversarie forti. Il Sabac è una squadra che anche l’anno scorso ha fatto un’ottima coppa Len, arrivando fino ai quarti di finale e in più giocherà in casa. Il Valis lo conosciamo, anche loro sono un buon collettivo, e poi c’è il Noisy-Le-Sec, formazione attrezzata, con tanti giocatori forti, che era stata costruita per fare la Champions ma poi ha avuto la sfortuna di trovare sulla sua strada il Brescia. Adesso, inizierà per noi la parte più importante della stagione”.

Telimar in Germania

Urna malevola per il Telimar, finalista della kermesse nella stagione 2021-2022. Il club palermitano è stato inserito nel girone F che si disputa a Duisburg in Germania. I siciliani affronteranno la Rari Nantes Savona – finalista della scorsa edizione della coppa – Partizan Belgrado (club di grande tradizione che nella sua bacheca vanta ben 7 Champions League ed una Len Euro Cup), Duisburg (che viene dalla Champions League) ed i transalpini del Séte Natation. Anche in questo caso le prime due passano alla seconda fase a gironi. Giusto ricordare come alcuni giorni fa i ragazzi allenati da Marco Baldineti si sono allenati in un common training con il Savona.

Nel weekend il preliminare di Coppa Italia

La Coppa Italia di questo weekend sarà quindi un ottimo banco di prova per le due formazioni siciliane. Entrambe saranno impegnate a Catania il 16 e 17 settembre assieme alla Nuoto Catania ed alla Rari Nantes Palermo. In palio due posti per la Final Eight che si disputerà ad aprile in data e sede da confermare.

Like this: Like Loading...