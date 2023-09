Pallanuoto maschile, le siciliane nel weekend alla Piscina Scuderi

È tempo di Coppa Italia per Telimar, Ortigia e Nuoto Catania. Nel weekend le tre squadre siciliane si ritrovano alla Piscina Scuderi di Catania per il turno preliminare del trofeo. Inserite nel girone C unitamente alla Rari Nantes Salerno, sabato 16 e domenica 17 settembre daranno la caccia ad i due posti che qualificano alla Final Eight che si disputerà dal 12 al 14 aprile in sede da definire.

L’Ortigia archivia la parentesi Champions

Tra le favorite a passare il turno c’è sicuramente l’Ortigia. Finalista della scorsa edizione, quando in semifinale riuscì nell’impresa di eliminare il Brescia per poi arrendersi con l’onore delle armi ai campioni di tutto della Pro Recco, la formazione allenata da Stefano Piccardo punta al turno successivo.

Squadra rinnovata per alcuni suoi effettivi ma che ha già all’attivo un buon girone di Champions League chiuso al secondo posto dietro ai greci del Vouliagmeni che hanno passato il turno nella massima competizione. Per gli aretusei la seconda piazza e lo status di testa di serie nel girone di Len Euro Cup.

Alla vigilia, Stefano Piccardo presenta il girone in cui sarà impegnata l’Ortigia e fissa l’obiettivo da raggiungere anche in questa edizione della coppa: “Credo che questo girone di Coppa Italia sarà molto combattuto. Affronteremo il Telimar, squadra che lo scorso anno è arrivata quarta in campionato, il Salerno, che è una formazione che si è rinnovata, anche nella guida tecnica, e la Nuoto Catania, che gioca in casa. Inoltre, dovremo disputare tre partite in 24 ore e questo sarà difficoltoso, non solo per noi ma anche per le altre squadre. Quello che abbiamo fatto nella scorsa stagione è qualcosa di straordinario che rimarrà nella storia del club”.

Per Giorgio La Rosa, tornato all’Ortigia quest’anno dopo aver passato un triennio con la calottina della Nuoto Catania, il match di domani sarà particolarmente emozionante: “Il destino ha deciso che la prima partita ufficiale in Italia la giocheremo a Catania contro la mia ex squadra. Sicuramente, giocare lì da avversario mi farà un certo effetto, perché la Nuoto Catania per me è una famiglia e ritrovarmi nella vasca della ‘Scuderi’ dalla parte opposta, affrontando quelli che considero gli amici di una vita, sarà abbastanza strano. Per un’ora, però, non dovrò pensarci e fare del mio meglio per aiutare l’Ortigia, la squadra per cui gioco adesso”.

Il Telimar inizia la stagione 2023-2024

Parte da Catania la stagione 2023-2024 del Telimar Palermo. Il club dell’Addaura cerca gloria in Coppa Italia. Nella scorsa edizione arrivò la qualificazione alla Final Eight che però venne chiusa all’ottavo posto. Tuttavia, da quando ha conquistato la promozione in massima serie nel 2019 ha sempre centrato l’ingresso nelle fasi finali. La squadra di Marco Baldineti ha cambiato molto il suo volto.

Oltre ad alcuni punti fermi ha ingaggiato diversi giovani: Mikael Metodiev, centroboa bulgaro, e Quinn Woodhead, polivalente statunitense, entrambi classe 2000 e stabilmente convocati dalle rispettive nazionali, hanno iniziato ad amalgamarsi al gruppo. Lo stesso vale per i giovanissimi classe 2005 Emanuele Marini e Andrea Nuzzo, provenienti dalla Pro Recco, con cui hanno già fatto il loro esordio in prima squadra. La collaborazione con i pluricampioni d’Italia e d’Europa è stata cementificata anche dal passaggio in rosso verdeblù del talentuoso portiere classe 2006 René Girasole.

A prendere le redini della squadra e a traghettarla verso questa nuova stagione, saranno il capitano Lo Cascio, i veterani Giliberti e Lo Dico, i due Azzurri Occhione e Vitale, che con la nazionale allenata da Daniele Bettini hanno conquistato ad agosto l’oro alle Universiadi di Chengdu, in Cina, lo statunitense Hooper, bronzo in World Cup, l’ex Azzurro Giorgetti e il portiere Jurisic, gli ultimi quattro al loro secondo anno a Palermo.

Lo Cascio “Buone sensazioni”

“Buone sensazioni” per il capitano del Telimar Francesco Paolo Lo Cascio: “La squadra ha lavorato benissimo sulla preparazione fisica, stiamo lavorando bene sui fondamentali dell’uomo in più e meno e sulla fase difensiva. Il gruppo sta crescendo. Stiamo cominciando a conoscerci tra di noi e soprattutto i nuovi stanno imparando a conoscere Gu, che è un perfezionista. Certo, non è semplice. Ci vuole tanto tempo, ma sono ottimista. Siamo una squadra molto giovane con margini di crescita importanti. La Coppa Italia sarà un appuntamento prezioso per capire dove siamo rispetto al gioco che vuole il nostro coach. Incontreremo squadre ben attrezzate, ma sono fiducioso e spero che riusciremo a passare il turno per poi preparare al meglio il girone di Len Euro Cup”.

Mentre l’avvio del campionato, che quest’anno vedrà un format rivoluzionato, è fissato per il primo ottobre, archiviata la prima fase di Coppa Italia ci si sposterà a Duisburg per il turno preliminare di Len Euro Cup. Il Telimar, alla sua terza presenza consecutiva in continente, tornerà in Germania per sfidare anche il Vaterpolo Klub Partizan e la Sète Natation, oltre al derby tra due ex finaliste tutte italiane: nel gruppo F è stata sorteggiata anche la Rari Nantes Savona. Squadra che ha ospitato la settimana scorsa in Liguria il Club dell’Addaura, in un common training per perfezionare la preparazione.

Girone C, il calendario

La Fin ha diramato gli orari delle partite dei preliminari di Coppa Italia. Questo il palinsesto.

1a giornata, sabato 16 settembre

Alle 16.30 Ortigia – Nuoto Catania

Alle 19 Rari Nantes Salerno – Telimar

2a giornata, domenica 17 settembre

Alle 9.30 Nuoto Catania – Rari Nantes Salerno

Alle 11.30 Telimar – Ortigia

3a giornata, domenica 17 settembre

Alle 16 Ortigia – Nuoto Catania

Alle 18 Nuoto Catania – Telimar