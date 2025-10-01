Corrado Lorefice sui feriti e colpi di pistola durante la processione

L’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, ha scritto al parroco di Sferracavallo, don Francesco, e all’intera comunità, dopo quanto accaduto nella borgata alla fine della processione per la festa dedicata ai santi Cosma e Damiano, con una rissa che ha provocato l’accoltellamento di un giovane, finito in ospedale, e un proiettile che ha sfiorato una ventunenne incinta.

Il messaggio dell’Arcivescovo Corrado Lorefice

“Carissimo Don Francesco e carissima Comunità di Sferracavallo, porto ancora nel cuore il nostro ultimo incontro di domenica scorsa quando ho avuto modo di prendere parte, anche quest’anno, all’uscita del simulacro dei Santi Cosma e Damiano, i nostri Santi medici ‘gratuiti’.

La gioia di quel giorno, la gioia della testimonianza dei Sani Patroni, della loro vicinanza, della loro intercessione, ci ha meglio e ancor di più fatto apprezzare che la nostra vita, come la loro, deve essere un segno di consolazione e di prossimità, soprattutto per quanti sono segnati dalla sofferenza, fisica e spirituale.

Ora, dopo i fatti che sono occorsi proprio quasi alla fine della processione nella cara Borgata di Sferracavallo, non posso non prendere parte anche alla sofferenza che portate nel cuore a causa di chi ha voluto seminare violenza e prepotenza, terrore e indignazione in un

giorno così gioioso e sacro. Mentre ringraziamo il Signore perché siamo stati preservati da ben più tristi e drammatiche conseguenze, siamo chiamati tutti a reagire con speranza: diciamo no ad ogni forma di sopruso e violenza e impegniamoci tutti, a cominciare dalle Istituzioni dello Stato e dalla nostra Comunità parrocchiale, a umanizzare la nostra Città con un impegno di prossimità e di presenza sapiente e formativa tra le nuove generazioni.

Diffondiamo e testimoniamo i valori fondamentali del rispetto di ogni persona, della legalità, della solidarietà e della pace. Diciamo no al falso valore del potere, dell’avere e del piacere smodato. Custodiamo il dono della fede che ci hanno testimoniato i nostri Santi Patroni. Nessuno mai venga a turbare con la violenza e il terrore la nostra Borgata, tanto meno nel giorno della Festa dei Santi nostri Protettori.

Auspico un rinnovato impegno delle Istituzioni civili e militari perché la nostra Città possa crescere sempre più come spazio ricco di umanità, di bellezza e di convivenza pacifica e solidale.

Vi benedico per intercessione dei Santi Cosma e Damiano e vi abbraccio con affetto paterno”.